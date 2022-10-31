張善政同框老搭檔韓國瑜　綠憂韓團隊班師回朝

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副幹事長林靜儀則說，張善政同時被爆出擔任中華民族致公黨的最高顧問，而致公黨是以「九二共識」為原則推動兩岸和平統一的政黨，此外黨主席日前涉嫌詐欺罪在中國遭逮，前主席則被爆出透過牛樟芝詐騙30億元，張善政同樣是「不道歉、不解釋、不關我的事」。
林靜儀指出，張善政被邀請擔任最高顧問，還拿了致公黨的聘書，桃園是重要的國際發展城市，還有桃園機場，質疑參選桃園市長難道不用說明清楚自己的態度。
鄭運鵬競選團隊發言人黃韋鈞指出，張善政座車先前撞傷騎士，稱要檢討改進，未料宣傳車又闖紅燈差點撞上機車騎士，另被發現志工違規到車站進行政治宣傳，其團隊稱「別再霸凌她們」，但前2天又發現有志工走進車站宣傳，批評張沒能力、沒擔當、不負責。
此外黃韋鈞也提到，張善政處理事情的態度與前搭檔韓國瑜非常相似，遇上問題就要局處首長們回答，先前兩人同框一搭一唱，擔心若張勝選後，韓國瑜團隊將班師回朝入主桃園市府。
副幹事長黃世杰直言，張善政處理事情的態度，不適合擔任行政首長，對於先前爆出擔任紅色資本的公司擔任執行董事，日前更稱為了台灣電影發展，要將該公司引進桃園，這些都要交代清楚。
黃世杰說，張善政顧問團總團長吳志揚，先前為桃園縣長，但攤開過去吳志揚團隊執政貪腐的情形，若勝選後問題很大，呼籲桃園市民一定要看清楚，「過去這樣的施政品質，是我們要的嗎？」