第四號殺手「腦中風」年奪萬命！掌握8大危險因子+3口訣 遠離危機

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一名50歲的黃姓男子本身患有高血壓及家族中風病史，近期因工作繁忙，發現心跳經常有忽快忽慢的症狀，有時心率甚至會飆至每分鐘150次，起初他以為只是工作壓力導致而未加以理會。結果某天出席公司聚餐時，黃男突然發生右臉歪斜、口齒不清、喝水漏水的情況，嚇得同事趕緊撥打119送醫。經醫師診斷為心房顫動而引發腦中風，所幸只是輕微症狀，黃男依據醫囑，定期回診並改善生活習慣後已沒再發病。
掌握8大危險因子 遠離腦中風
國健署指出，腦中風的8大危險因子包括有：高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸及腦中風家族史等，國民健康署吳昭軍署長呼籲民眾，中風與心血管疾病息息相關，若出現心律不整、心跳忽快忽慢、心跳不規則等症狀，應盡快尋求醫師的協助，進行相關檢查，避免耽誤黃金救治期。
為早期發現慢性疾病、早期介入及治療，民眾可藉由參加健檢或政府提供的40歲以上，每3年1次及65歲以上每年1次的成人預防保健服務，來了解自己的健康狀況；若檢查報告中，血壓、血糖、血脂出現紅字數值，務必尋求專業醫師的建議，並及時調整生活習慣，如：戒菸，執行三低一高（低油、低糖、低鹽、高纖）飲食原則，並養成規律運動的習慣（至少每週累積150分鐘的身體活動量）。
此外，患有三高（高血壓、高血糖、高血脂）的民眾應加以控制（血壓維持在120/80 mmHg、空腹血糖值<100 mg/dL，以及低密度膽固醇<100mg/dL）並進行體重控制（BMI維持在18.5-24），腰圍男性小於90公分，女性小於80公分，以遠離腦中風的威脅。
▲高血壓是腦中風的危險因子之一，應定時偵測，監控自己的血壓狀況。（示意圖／Canva）
「微笑，舉手，說你好」3大口訣 救人救己
為協助民眾快速辨識腦中風徵兆，國民健康署提供腦中風徵兆口訣「微笑、舉手、說你好」，當身邊有人不舒服時，可請他（她）做以下動作:
微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。
舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。
說你好：是否說話不清楚。
如出現以上任一症狀，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。
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