「每天10分鐘深呼吸練習」竟有奇效！專家證明：可有效降低血壓

「每天10分鐘深呼吸練習」竟有奇效！專家證明：可有效降低血壓
「每天10分鐘深呼吸練習」竟有奇效！專家證明：可有效降低血壓

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-31 11:30:43

你走在路上的時候，會突然感覺一陣頭暈、頭疼、耳鳴，或是不明原因的心悸嗎？如果是的話，那你可能要當心血壓了。高血壓是全球性的健康議題，也是心血管疾病、腦中風、糖尿病等慢性疾病的共同危險因子。高血壓患者多數無不適症狀，透過「量血壓」才能清楚掌握血壓狀況，因此許多患者不知道高血壓已悄悄上身。一般建議改善飲食習慣、改變生活方式，以改善高血壓。但國外有研究表明，每天進行10分鐘的深呼吸運動，就能有效降低血壓。

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▲ 高血壓患者多無不適症狀，透過測量才能掌握血壓狀況。（示意圖／Pixabay）

高血壓是「沉默的殺手」

人們正常的血壓為120/80或更低，若收縮壓持續處於130 毫米水銀柱或以上，或舒張壓持續處於90毫米水銀柱或以上，則被定義爲高血壓。高血壓的高風險人群為吸煙、缺乏鍛煉或飲食不均衡的人群。若不及時治療，高血壓會導致嚴重健康問題，包括心臟病發作和中風。

 

正確呼吸　血壓降低

根據外媒Daily Mail報導，科羅拉多大學博爾德分校的研究人員，找來128名年齡介於18至82歲的健康成年人，進行了為期六週的研究。參與者每天需要使用「呼吸練習器」，進行大約5至10分鐘的深呼吸訓練，一共30次。連續測試6週後，他們的平均血壓值下降9毫米水銀柱，其中以老年人的血壓下降最爲顯著。研究結果表明，持續進行深呼吸練習，有助於改善和預防高血壓。深呼吸有助於擴張血管，讓更多的血液通過，並降低血壓。

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▲ 深呼吸練習有助改善和預防高血壓。（示意圖／Pixabay）

三招教你預防高血壓

一、規律測量血壓

定期量血壓是高血壓防治的基本功，國健署呼籲18歲以上的民眾，每年至少量一次血壓，40歲以上民眾，則需要每天量血壓。

二、改善飲食習慣

遵循健康飲食方式，有助降低血壓，例如烹飪時減少調味品、加工食品，飲食習慣遵守低油、低鹽、高纖維飲食。

三、改善生活習慣

血壓會隨著時間、情緒、季節有所變化，因此建立良好生活習慣，包括戒菸酒、規律運動、早睡早起，有助於控制血壓。

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