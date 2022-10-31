月經來就腹瀉？婦科醫師警告：3症狀是警訊　最嚴重「腸壁已穿破」

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劉偉民在YouTube頻道《劉教授婦產科》提到，有些年輕女性只要月經一來，就會感覺腹脹、脹氣，卻都以為是正常現象。他表示，這樣的狀況很有可能與子宮內膜異位或子宮肌腺症有關，一旦子宮內膜異位細胞與腸子沾黏在一起，腸子會因為往下腫脹沾黏而無法順利排氣，結果氣只能往上走，從而形成腹脹。
▲ 當子宮內膜異位跟腸子黏在一起，最嚴重會把腸子都穿破。
劉偉民也透露，有些人平常便祕，月經期間反而可以解軟便、腹瀉，甚至出現血便，但去看腸胃科時，無論照大腸鏡、胃鏡都找不出原因，通常都被歸類為腸躁症。劉偉民解釋，其實這個現象有可能是子宮內膜異位所引發，當子宮內膜異位跟腸子黏在一起，最嚴重可能會把腸子穿破，直接把直腸的整個壁都吃穿，最後形成血便，但大腸鏡、胃鏡只能照到腸子裡，無法看到外面的沾黏，因此建議有類似症狀的女性，應該盡快去看婦產科。
劉偉民再次提醒，若月經期間出現脹氣、軟便或腹瀉等腸胃道症狀，都是很好的警訊，大部分都是子宮內膜異位症或子宮肌腺症所導致，一定要盡快到婦產科就診，千萬不能忽視。
本文經婦產科名醫劉偉民YouTube頻道《劉教授婦產科》授權報導
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