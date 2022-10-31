「腦中風」是造成全球人口死亡與失能的主要原因之一！　四大症狀識別中風信號

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腦血管疾病是國人十大死因之一「腦中風」是造成全球人口死亡與失能的主要原因之一。衛生福利部指出，腦血管疾病自2016年起，於國人十大死因排名為第四名，平均每年奪走一萬多條寶貴的生命。根據外媒American Heart Association指出，中風可能發生在任何年齡段的人身上。全球25歲以上的成年人中，有高達四分之一的人，會在其一生中至少中風一次。在美國，每年約有 80萬人中風。
識別「F.A.S.T」中風信號挽救生命國外專家提醒，當中風症狀發生時，及時識別「F.A.S.T」中風信號，立即撥打911求助，可以最大程度地挽救一條生命。
一、面部下垂（Face dropping）
懷疑患者中風時，可以觀察他們的面部是否出現單側下垂、麻木，可請對方嘗試做出微笑表情，以觀察左右臉頰肌肉是否參差不齊。
二、手臂無力（Arm weakness）
嘗試要求患者舉起雙臂，看看是否有一隻手臂無力舉起，或是感覺手臂麻木。
▲ 一隻手臂無力舉起，也可能是中風信號。（示意圖／Unsplash）
三、言語困難（Speech difficulty）
可向患者提問簡單的問題，例如今天是星期幾、他叫什麽名字，或是要求患者重複一個簡單的句子，例如「天空是藍色的」，觀察患者是否有言語困難的情況。
四、緊急求助（Time to call 9-1-1）
若懷疑身邊的人出現急性腦中風的症狀，即使症狀在休息幾分鐘後消失，也不應被忽視，應該立即撥打911、緊急送醫。
國民健康署指出，成功救治腦中風關鍵在於「及早辨識出腦中風症狀」，防疫期間切勿因爲擔心疫情而不敢前往診所就醫。一旦發現家人出現腦中風徵兆，應馬上尋求專業救護人員的幫助、緊急送醫，把握黃金治療期。
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