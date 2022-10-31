全球景氣低迷　9月製造業景氣燈號連亮7顆黃藍燈

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以產業類別來看，民生大類，就產業類別加以分析，在紡織業方面，9月新台幣兌美元貶幅11.22%為1998年10月以來最大貶幅，中國供應鏈已恢復正常運作，然全球經濟轉弱，民眾消費意願滑落，歐美市場買氣回軟，棉紗及人纖紗線下單轉趨保守，產品價格承壓，致9月紡織業景氣燈號由8月代表持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。
在紙漿、紙及紙製品方面，紙漿價格回軟雖有助於成本降低，然面對全球終端庫存去化，影響影響工業用紙等需求，所幸台灣境內逐漸鬆綁防疫管制，商業活動回溫，帶動部分家庭用紙、紙張等需求，抵銷需求面指標的減幅，故9月紙漿、紙及紙製品景氣燈號續維持低迷的黃藍燈表現。
石化橡膠大類，在化學材料方面，終端需求減弱及部分石化產品價格走跌，加上國際油價續居高檔，客戶去化庫存，外銷訂單衰退擴大，影響需求面及成本面表現，部分廠商因加工利差縮小而歲修減產，使得該業生產指數跌幅續為雙位數，致原物料投入面指標下跌，因此，9月本產業景氣燈號為連續第3個月代表衰退的藍燈。
在橡、塑膠製品方面，全球經濟衰退及防疫用品需求轉弱，產業鏈持續調節庫存，出口、外銷訂單減幅逾2成，致生產指數減幅擴大，影響需求、原物料投入及經營環境面指標表現，故9月橡、塑膠製品景氣燈號續維持代表衰退的藍燈。
金屬機械大類，在金屬基本業方面，全球鋼鐵市場需求減少，鋼價走跌，業者以減產調整產能，使得該業出口、外銷訂單與生產指數皆呈現雙位數衰退，9月本產業景氣燈號為連續第4個月維持代表衰退的藍燈。
在機械設備業方面，雖然全球經濟成長趨緩，使得企業設備投資意願轉趨保守，影響需求面及經營環境面等指標表現，惟電子及半導體等設備接單續增，抵銷部分原物料投入面指標下行壓力，故9月本產業景氣燈號續維持代表低迷的黃藍燈。
電子電機大類，在電子零組件業方面，雖然消費電子新品備貨，帶動晶圓、記憶體等零組件接單成長，然全球經濟減弱抑制部分需求，加上基期偏高，出口與外銷訂單增幅大幅縮水，生產指標衰退，結束34個月以來正成長，致9月本產業景氣燈號續維持代表景氣低迷的黃藍燈。
在電腦、電子產品及光學製品業方面，雖然手機新品拉貨、雲端及網通設備需求仍殷，生產指數及外銷訂單續呈成長，然中國防疫規範致終端需求下滑，加上廠商去化庫存調節，影響拉貨動能，致出口成長率出現連續2個月負成長，影響售價面及原物料投入面指標表現，故9月本產業景氣燈號續維持代表低迷的黃藍燈。
運輸大類，在汽車及其零件方面，車用晶片庫存回升助攻生產，加上國內車市需求仍殷，廠商多款新車上市促銷，推升原物料投入及需求面指標表現，然國內晶片荒的訂單仍需時間消化，抑制汽車銷售成長，使得2022年9月新車掛牌數下滑12.9%，因此，9月本產業景氣燈號為連續第4個月代表低迷的黃藍燈。