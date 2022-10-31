Volkswagen推出限量Golf GTI 40週年紀念特仕版

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

2022-10-31 11:55:20

Volkswagen在今年中推出Golf R “20 Years”特仕車，近日針對1983年於美國推出又稱Rabbit GTI，推出限量的Golf GTI 40週年紀念特仕版，在外觀與內裝當然也和一般Golf GTI有所不同。

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Volkswagen於1974年推出第一代Golf，並在市場獲得好評，在此之後就成為家喻戶曉的掀背車，至今不僅已推出第八代車型，對於車壇與品牌來說更是相當重要的經典車。而在第一代Golf登場後於1976年就推出性能更強的Golf GTI，1983年時則進入美國市場，該市場將其稱為Rabbit GTI。

紀念Golf GTI進入美國市場40週年，Volkswagen推出Golf GTI 40週年紀念特仕版。
紀念Golf GTI進入美國市場40週年，Volkswagen推出Golf GTI 40週年紀念特仕版。
為了紀念Golf GTI進入美國市場40年，近日Volkswagen推出Golf GTI 40週年紀念特仕版，為了突顯獨特性Golf GTI 40週年紀念特仕版僅會推出1,500輛，外觀提供Tornado Red、Opal White Pearl、Pomelo Yellow Metallic、Urano Grey等專屬車色，車側也比照和Golf GTI Clubsport 45配有40字樣專屬飾貼。車室方面方向盤下方配有40字樣及格紋座椅，動力則和Golf GTI相同具有245hp/37.8kgm輸出。

Golf GTI 40週年紀念特仕版車側配有40字樣專屬飾貼，方向盤下方也有40字樣及配格紋座椅。
Golf GTI 40週年紀念特仕版車側配有40字樣專屬飾貼，方向盤下方也有40字樣及配格紋座椅。
Golf GTI 40週年紀念特仕版動力維持245hp/37.8kgm輸出。
Golf GTI 40週年紀念特仕版動力維持245hp/37.8kgm輸出。

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