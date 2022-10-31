快訊／本土確診＋22593！死亡個案增59人　境外移入41例

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指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為30例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月23日至10月28日，死亡日期介於7月3日至10月28日。
指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，為17例男性、24例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自日本、韓國(各2例)，美國、新加坡、德國、加拿大 (各1例)移入，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年10月5日至10月30日。
指揮中心統計，截至目前國內累計19,350,182例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,634,680例排除)，其中7,712,726例確診，分別為36,388例境外移入、7,676,284例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,831例COVID-19死亡病例，其中12,814例本土，個案居住縣市分布為新北市2,615例、臺北市1,444例、臺中市1,319例、高雄市1,223例、桃園市969例、臺南市951例、彰化縣726例、屏東縣504例、南投縣401例、雲林縣396例、苗栗縣356例、嘉義縣325例、基隆市282例、宜蘭縣277例、花蓮縣222例、新竹縣211例、嘉義市204例、臺東縣180例、新竹市144例、澎湖縣34例，金門縣31例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。