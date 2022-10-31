30萬確診者不能投票　民眾黨團：應盡速推動不在籍投票

國內新冠肺炎疫情逐漸脫離高原期，但中選會仍堅持「確診者不能外出投票」，台灣民眾黨立院黨團今（31）日召開記者會，呼籲中選會參考美日韓投票辦法，研擬相關配套措施，同時盡快推動「不在籍投票」修法、建置不在籍電子投票系統，別讓30萬人投票權被沒收。





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民眾黨立院總召邱臣遠舉例指出，美國2020年11月總統大選，聯邦疾病防治中心（CDC）規定戴好口罩、保持1.8公尺距離即可投票；南韓今年3月總統大選，延長投票時間至傍晚，並開放最後一個半小時，讓確診與隔離者自駕或搭防疫計程車前往投票；日本今年7月參議員選舉，6月通過法案允許確診和隔離者郵遞選票，並設立確診者專屬投票所，由此可見，台灣可透過防疫泡泡、分時分流等投票模式，無須修改現有選舉法規，就能讓確診者投票。



