30萬確診者不能投票　民眾黨團：應盡速推動不在籍投票

國內新冠肺炎疫情逐漸脫離高原期，但中選會仍堅持「確診者不能外出投票」，台灣民眾黨立院黨團今（31）日召開記者會，呼籲中選會參考美日韓投票辦法，研擬相關配套措施，同時盡快推動「不在籍投票」修法、建置不在籍電子投票系統，別讓30萬人投票權被沒收。
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民眾黨立院總召邱臣遠舉例指出，美國2020年11月總統大選，聯邦疾病防治中心（CDC）規定戴好口罩、保持1.8公尺距離即可投票；南韓今年3月總統大選，延長投票時間至傍晚，並開放最後一個半小時，讓確診與隔離者自駕或搭防疫計程車前往投票；日本今年7月參議員選舉，6月通過法案允許確診和隔離者郵遞選票，並設立確診者專屬投票所，由此可見，台灣可透過防疫泡泡、分時分流等投票模式，無須修改現有選舉法規，就能讓確診者投票。
邱臣遠直言，李進勇說「可以出門就能投票」，又說「會不會放寬是防疫政策規定」，指揮中心則說「12月將新冠降級為第四類法定傳染病機率大」。中選會與指揮中心不能互踢皮球，也不能互相做球，更不能一句「於法無據」就拿走人民投票權，既然預估可降級，政府就該積極研議確診者投票措施，千萬不能在前兩三天前才臨時公告，否則投開票現場將大亂，影響選舉結果。
立委張其祿指出，不在籍投票是世界民主國家的普遍做法，例如印尼、菲律賓等國移工可以直接在台灣投票選舉總統、國會議員；而愛沙尼亞線上投票比率創紀錄，占總票數近半。台灣身為科技之島、東亞的民主典範，更應優先完備不在籍投票的辦法，然而民進黨害怕人民投票，在立法院持續阻擋不在籍投票修法，更成為行政主管機關一再侵害人民投票權的藉口。
張其祿表示，2021年7月疫情嚴峻期間，當時民進黨團總召柯建銘說「不在籍投票是講了30年的議題，應下會期再討論專法」，阻擋在野黨提案討論，一拖又超過一年；2021年10月中選會用「訂定實施辦法、配套未完成」為由，宣布四大公投不實施不在籍投票 ，現在中選會稱「於法無據」仍是同一套說詞。疫情兩年多來，民進黨行政、立法沆瀣一氣，阻擋民主參與及公民權利發展，不配再被稱為民主「進步」黨，而是民主「停滯」黨。
張其祿直言，上週「世界民主運動全球大會」首度在台北舉行，全球70國數百位民主運動人士、專家、國會議員及贊助者齊聚一堂，總統蔡英文風光出席開幕儀式致詞，介紹台灣近年蓬勃的民主發展，但民進黨推動不在籍投票、通訊投票毫無進展，讓台灣民主發展停滯不前，還有何顏面在70國數百位民主運動人士面前自賣自誇。
民眾黨團認為，政府的行政怠惰，不該是合理化剝奪人民投票權的理由，疫情自2020年1月起進入台灣，期間經歷至少3次罷免補選、一次公投，民眾黨團不斷提醒中選會要確保民眾的投票權，並推動不在籍投票，中選會始終充耳不聞，如今地方選舉剩下不到一個月，中選會與指揮中心必須盡快提出配套措施，保障30萬人的投票權。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。