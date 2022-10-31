特企／2022高雄富邦馬拉松　倡議與環境共好

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高雄市長陳其邁表示，兩年疫情過去，高雄富邦馬拉松重返，高雄市政府非常重視運動產業及運動平權的推展，今年總獎金高達282萬元，吸引許多跑者共襄盛舉，賽道行經高雄各個特色景點，包括有高雄市立美術館、高雄流行音樂中心、駁二還有高雄港等，城市山河港灣景緻，相信跑者們都留下了美好記憶。
接軌國際、倡議運動平權 富邦人壽推動全民運動風氣
富邦人壽長期支持國內外各項體育活動發展，致力提升全民運動風氣，近年來隨著臺灣運動風氣的提升，身心障礙者參與運動的人口也不斷攀升，根據衛生福利部統計，台灣身心障礙者人數近120萬人(註)，提供身心障礙朋友參與優質的賽事與運動環境更顯重要。
目前世界六大馬拉松都將輪椅組納入正式比賽組別，今年「高雄富邦馬拉松」接軌國際，首度以邀請制舉辦輪椅組半馬競賽，並增設視障組、輪椅組冠軍獎金，賽事現場亦規劃相關友善設施，如安排視障陪跑員接力服務、製作特殊專屬款活動紀念衣供收藏及辨識、陪跑員免收報名費及享有一般者參加相同權益等，營造友善環境，以此鼓勵視障及輪椅選手一起揮汗享受運動快感，期待透過此次的經驗，推升國內運動平權風氣。
Run For Green！「高雄富邦馬拉松」為永續領跑
「高雄富邦馬拉松」結合ESG推廣綠色馬拉松，積極推動減塑、低碳、友善環境的運動賽事，跑衣以環保材質製作、跑者物資減碳(如大會手冊電子化)、倡議綠色交通，不僅首度以油電車作為賽事前導車，更號召跑者搭乘大眾交通工具響應，此外跑者補給品採用當地當季農產品，如甲仙芋頭酥、左營菱角、前鎮魷魚絲等，不僅為現場跑者補充體力，更結合在地創生理念，減少運輸來回的碳排放。
另本屆賽事持續串連富邦「Run For Green」植樹計畫，只要累計完成40公里以上跑步紀錄(公里數可與臺北馬、萬金石、田中馬合併計算)，至活動網站登錄，富邦即為跑者種1棵樹，跑者可自行選定種植地點、為自己的樹命名，讓跑者在享受運動健康生活的同時，也為環境永續盡一份力，共同打造更美好的生活。