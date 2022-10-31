晶華推CNN指名「經典台味」慰勞返台僑胞！加購高鐵75折
隨著台灣邊境管制解封，海外僑胞們終於可以歸國探親！疫情間不少海外的台灣人最想念就是台灣美食好味道，對此晶華酒店即日起推出「台味好假期」一泊二食住房優惠專案，不僅可以入住14坪大的豪華客房，還能享用五星級主廚親自備製的「最受喜愛台灣小吃」，經典牛肉麵、珍珠奶茶、蚵仔煎、鹹酥雞全都有，住房再加購高鐵票還有75折起優惠！另外，僑胞絕不能錯過寒舍集團雙11購物節祭出的「聯合5館美食優惠」，人氣外帶餐點下殺42折起，讓人一吃就知道回家了！
晶華酒店為體恤久久沒回家的僑胞們，特地推出「台味好假期」專案，由館內五星級主廚根據CNN市場調查「最受喜愛台灣小吃」名單所備製的「寶島好味道」套餐，以主食、小點、飲品、甜點四大主題讓旅客一解鄉愁，像是以Q彈粉漿包裹鮮嫩蚵仔的蚵仔煎、內餡飽滿鮮甜不膩口的小籠包、以及皮酥肉嫩且香氣十足的塔香鹹酥雞，主食部分則可以選擇牛腱肉質均勻細緻帶有軟嫩口感，湯頭清澈順口的冠軍清燉牛肉麵、或鹹香化口的府城滷肉飯搭配清爽味甜的虱目魚丸湯，另外再搭配上讓全世界陷入狂熱的珍珠奶茶與白豆沙和奶黃餡揉入酸甜台灣土鳳梨的鳳梨澄沙奶黃。
選擇訂購「台味好假期」住房專案的房客，即日起至晶華酒店一樓azie餐廳點用，出示房卡即享每套880元起（原價980元起）的優惠價格。不僅如此，隔天享用早餐時，還可以品嚐到最受歡迎台味早餐，包含手做飯糰、蛋餅、大腸麵線等等；吃飽喝足後動身前往中南部探親的旅客，加購高鐵票還可以再享75折起優惠。
說到台灣美食，寒舍旗下酒店也是不容忽視的台灣好味道。適逢雙11購物節，寒舍聯合旗下5館推出超殺優惠，包含台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店與寒居酒店，於11/1起攜手推出「內用」與「外帶」的美食優惠，人氣外帶餐點約42折起，每份皆只需1,111元；於11月1日至11月13日期間，於餐廳內享用指定餐點，祭出最低58折起的優惠。像是台北喜來登大飯店，人氣外帶組合通通只要1111元，包含米其林二星推薦請客樓「麻油雞飯+蘋果木燻牛肋排」、「白鯧米粉湯+豆干肉絲捲餅」，相當於平均最低42折起，超甜價格只有這一檔！