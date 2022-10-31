質疑蔡政府居住正義跳票　國民黨團轟：根本是選舉口號

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曾銘宗指出，不僅是薪資成長有限的問題，所得分配嚴重惡化，2018年財政部修訂股利分離課稅，讓有錢人更有錢，沒錢的人更窮。2016年綜所稅所得總額20分位是第1分位的104倍，但是到了2020年，所得分配嚴重惡化，20分位是第1分位的149倍。簡言之，經濟成長的果實，是讓有錢人拿走，有錢越有錢，沒錢的人越窮。
曾銘宗說，另據內政部統計資料顯示，今年度擁有3戶者，高達19457人、4戶者8123人、5戶以上3416人、10戶以上有1659人，國民黨團呼籲蔡政府拿出具體方案落實居住正義，不要只是口號騙選票。
國民黨團副書記長謝衣鳯指出，2017年第一季住宅價格指數99.42，到了今年第二季已攀升到123.97，當初蔡總統選前說，8年要興建20萬戶社會住宅、大力推動包租代管、都更危老要再突破，以及租金補貼要加倍做，結果呢？若論租屋，2016年1月租金指數為100.52，到了2022年9月飆升到106.77，代表蔡政府所說的居住正義落空，根本就是選前喊一喊，選後就不管。
謝衣鳳也提到，蔡政府2017年訂下8年20萬戶社會住宅，截至今年9月30日為止，完工僅有14%，包租代管也只有62%，她直言蔡政府居住正義政策，根本已經跳票。
國民黨立委費鴻泰則說，年輕人是國家的未來，近10年房價所得比，2012年時全國平均，要不吃不喝約7.7年才買得起房子，到了2021年要不吃不喝9.2年才買得起房子，2022年第一季9.58年，若單就台北市、新北市、台中市來看時間更長，對年輕人而言，簡直就是夢魘。
費鴻泰指出，2021年台北市漲幅達5.6%、新北市9.7%、桃園市4.3%、台中市13.7%、高雄市12.6%。內政部一直強調在前瞻計畫、防疫特別預算中，都針對年輕租屋族提出補貼政策，原本設定50萬戶，後來估計有31萬戶申請，最後符合資格僅25萬戶，分析最重要的原因在於，房東顧忌從零成本到需要繳稅、房東害怕是租金實價登錄的「前哨戰」、質疑政府會追查過去的稅金，最後是房客怕房東趁機漲房租。