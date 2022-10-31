菸防法修法第一步就卡關　「加熱菸納管」黨團協商無進展

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而在這次黨團協商上，除了針對類菸品定義難以取得共識外，對於加熱菸是否開放，召委林為洲也坦言：「不是很好協商，但會努力」，林為洲強調，這部分始終有很大的爭議，以及一旦開放加熱菸使用，加熱菸的載具是否要管理，也有多方不同意見，但他仍舊希望能夠在這個會期通過修法草案，且會盡快在其他修法草案協商會議後，召開第二次的《菸害防制法》二次黨團協商會議。
同樣有參與黨團協商的立委蔡易餘也提到，目前看起來各黨團對於電子煙禁止都有共識，但是就是加熱菸要納管還是嚴禁，目前沒有共識，依舊採取保留態度，靜待後續協商，但他提到，是希望支持要納管加熱菸，因為現階段市面上其實已經充斥大量的加熱菸了。
立委蔡易餘也舉例說明，加熱菸是使用菸草，在歐盟國家也是採取納管，跟傳統菸品同樣強度的管理，台灣跟著歐盟走，不會比別人寬鬆或更嚴格，至於部分團體會認為加熱菸最好都不要開放，對此蔡易餘也回應，目前國內走私菸充斥，而且價格不合理，不強制納管的結果下，會出現菸品品質，以及政府沒有稅收等問題，既然歐美、日韓國家都有加熱菸存在，台灣也應該開放，符合國際趨勢。
面對各界都在關注的《菸害防制法修正草案》，不管是癮君子、學生家長、民團，還是立委代表，各界都在期盼能加速達成共識，在這個會期有個明確答案。
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