菸防法修法第一步就卡關　「加熱菸納管」黨團協商無進展

▲超過15年沒有修法的《菸害防制法》，在新興菸品的興起下，明顯已經不合時宜，但修法草案卻遲遲無法達成共識。（圖／shutterstock）
▲超過15年沒有修法的《菸害防制法》，在新興菸品的興起下，明顯已經不合時宜，但修法草案卻遲遲無法達成共識。（圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

2022-10-31 17:03:362022-10-31 17:56:07

超過15年沒有修法的《菸害防制法》，在新興菸品的興起下，明顯已經不合時宜，但修法草案卻遲遲無法達成共識，行政院在今（2022）年初提出《菸害防制法》部分條文修正草案，立法院也在10/28針對草案進行黨團協商，但很遺憾的是各黨團針對多項條文皆無法達成共識，最終決議只能擇期再次協商。

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近年電子煙、加熱菸等新興菸品，早已流通於市場上，青少年也因為菸品沒有納管，可以輕鬆取得，導致近年國民健康署統計資料顯示，青少年接觸新興菸品的年齡提早，且比例上升，這次立法院力拼這個會期《菸害防制法》修法草案通過，各黨團在協商會議中，對於全面禁止電子煙態度一致，因為擔心煙油來源無從控管，以及化學物質造成人體傷害等。

而在這次黨團協商上，除了針對類菸品定義難以取得共識外，對於加熱菸是否開放，召委林為洲也坦言：「不是很好協商，但會努力」，林為洲強調，這部分始終有很大的爭議，以及一旦開放加熱菸使用，加熱菸的載具是否要管理，也有多方不同意見，但他仍舊希望能夠在這個會期通過修法草案，且會盡快在其他修法草案協商會議後，召開第二次的《菸害防制法》二次黨團協商會議。

同樣有參與黨團協商的立委蔡易餘也提到，目前看起來各黨團對於電子煙禁止都有共識，但是就是加熱菸要納管還是嚴禁，目前沒有共識，依舊採取保留態度，靜待後續協商，但他提到，是希望支持要納管加熱菸，因為現階段市面上其實已經充斥大量的加熱菸了。

立委蔡易餘也舉例說明，加熱菸是使用菸草，在歐盟國家也是採取納管，跟傳統菸品同樣強度的管理，台灣跟著歐盟走，不會比別人寬鬆或更嚴格，至於部分團體會認為加熱菸最好都不要開放，對此蔡易餘也回應，目前國內走私菸充斥，而且價格不合理，不強制納管的結果下，會出現菸品品質，以及政府沒有稅收等問題，既然歐美、日韓國家都有加熱菸存在，台灣也應該開放，符合國際趨勢。

面對各界都在關注的《菸害防制法修正草案》，不管是癮君子、學生家長、民團，還是立委代表，各界都在期盼能加速達成共識，在這個會期有個明確答案。

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