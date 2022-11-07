過年就要輕鬆吃好料！台酒喜兔迎春年菜組　越嚐越有滋味

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今年專為喜兔迎春推出的「台酒八珍玉食組」，共有八道酒香特色菜餚，以簡單加熱、料多豐富等優點擄獲老饕味蕾，去年甫推出即登上超夯熱賣款寶座的「台酒嚴選海味街富貴極品佛跳牆」，特製高湯加入嚴選鮑魚與黑玉烏參，年菜桌上絕對不能少了這道經典菜色。金黃炸功鎖住鮮甜的特選土魠魚，搭配獨門熬製高湯、大甲芋頭與特製炊粉，完美呈現台菜美味的「台酒嚴選海味街酒香土魠魚炊粉」；還有添加紹興料理酒及高粱料理酒的年菜入門款「台酒綜合香腸禮盒」也都在這回年菜組合中。
除了熱銷菜餚之外，台酒加碼推出多款兔年暖心限量新品！ 享有「台灣森林中的紅寶石」之美譽的牛樟芝，與濃郁雞湯一同熬煮，成了香醇回甘的「台酒酒香牛樟芝雞湯」，熱愛美味湯品的朋友們絕對不能錯過。以兩包裝豪邁份量登場的「台酒酒香麻油猴頭菇」，建議先品嚐由麻油、薑片及中藥食材熬製而成的湯頭原味，順口不油膩，再吃上一口猴頭菇，享受特有的厚實鮮美，最後再點綴隨包內附的雙鹿五加皮料理酒包，感受不一樣的風味層次，暖身又暖心！除了單吃外，還可以額外加入新鮮蔬菜與麵線一起燒煮，吸飽濃郁的湯汁，滋味更是不同凡響。
團圓飯絕對少不了的「台酒嚴選海味街紹興芋香臘味飯」，使用特選香Q長糯米、台灣芋頭、香菇、臘腸和肝腸，再拌入秘製特調醬汁，打造香氣逼人、不油膩的道地正宗港式風味，只需放入電鍋加熱即能享用；還有豐富食料包內含多種海鮮食材及雞肉，搭配濃郁XO干貝醬的「台酒酒香XO干貝醬海陸雙燴」，可說是白飯殺手，讓人一口接一口，最後還能感受到淡淡料理高粱酒香氣，更是神來一筆；以料理米酒小火燉煮精選肋排，再佐以義式香草增添異國風味的「台酒義式香草肋排」，肉質熟嫩不油膩，絕對會是餐桌上的熱門搶手料理。
兔年迎春想來點不一樣的酒香團圓菜，一定要把握「台酒八珍玉食組」預購優惠，現在優惠價只要6,000元（原價6,460元），商品數量有限，如欲購買請儘速下單！以免向隅。
優惠期間即日起至12月5日止，至台酒購物網搶先預購享早鳥優惠價，不僅可以搶先挑選喜歡的單品，還能直接打包整組「台酒八珍玉食組」！
ㄧ鍵預購台酒年菜組，就可以愜意過好年，從除夕團圓飯一路到開工都毋須再煩惱忙碌！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！