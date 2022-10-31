50歲日本男星中居正廣驚爆「盲腸癌」致死率高達50％！醫勸誡：腹痛勿輕忽耽誤就醫

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什麼是盲腸癌？根據美國國家癌症研究所指出，盲腸是腹部的一個小袋裝組織，盲腸癌是胃腸道中常見的惡性腫瘤，發病率僅次於胃癌、食道癌，絕大多數病人在40歲以上。盲腸癌若無及時發現治療，致死率高達50％。若腫瘤太大顆盲腸憩室破裂，腫瘤細胞可能擴散到腹部的不同部位。
盲腸癌形成的原因一般認為攝入過多動物蛋白、高脂肪、低纖維飲食，是盲腸癌高發主要原因。盲腸癌會直接影響胃腸道的消化吸收功能，也可能轉移至其他部位，帶來生命危險。
▲ 盲腸癌可透過影像學方式進行早期檢測。（示意圖／Pixabay）
如何診斷盲腸癌？許多盲腸癌患者起初並無症狀，後來當腫瘤變大時，就可能出現腹痛、腹部腹脹、腫塊、感覺噁心、嘔吐等症狀。對於沒有症狀的患者，可透過CT和MRI掃描等影像學方式檢測盲腸，及早發現腫瘤。
如何治療盲腸癌？一、盲腸切除手術
早期盲腸癌腫瘤較小，尚未擴散或轉移，最有效的治療手段為手術切除，早期盲腸癌切除後的5年內生存率高達60％以上。
二、化療
當盲腸癌擴散至腹部其他部位時，接受化療有助於殺死患者體內的癌細胞。
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