吃出好視力！營養師激推「9種營養素」　助遠離眼睛疾病

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程涵宇在臉書粉專《程涵宇營養師》發文指出，建議多吃「維生素Ａ」如蛋黃、乳品來幫助保濕，同時維持眼睛的感光細胞，避免眼睛乾澀和夜盲症，而菠菜、香菜中的「葉黃素和玉米黃素」是天然的眼睛防曬營養素，有助於抗藍光，降低罹患黃斑部病變和白內障風險。
▲ 9種幫助優化眼睛健康的營養素。
程涵宇提到，視網膜中有大量DHA，若缺乏DHA會有害視力，所以透過高油脂的魚類，例如鮭魚、鯖魚或補充劑獲得足夠的「Omega-3 脂肪酸」，能預防乾眼症，還能降低多種眼睛疾病的風險。另外，補充足夠的「γ-亞麻酸（GLA）」如月見草油、黑醋栗，可以幫助抗發炎及減輕乾眼症的症狀。
為了降低罹患白內障的風險，應多攝取「維生素Ｃ」如芭樂、奇異果等，以及「維生素B1」如燕麥、豬肉等。至於抗氧化部分，牡蠣、蝦等含有「鋅」，可以減緩老年人黃斑變性的早期發展，而雞肉、糙米等含有「菸鹼素」，可以幫助將食物轉化為能量，還可以作為抗氧化劑，預防青光眼的發展。此外，多攝取「維生素E」如堅果、酪梨等，可以保護眼睛細胞，防止視力退化和失明。
本文經營養師程涵宇臉書粉專《程涵宇營養師》授權報導
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