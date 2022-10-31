小水泡會痛很久！醫示警：5類成人小心「1病毒」　

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闕壯理在IG粉專《闕壯理｜Dr. John》發文分享，第一次感染水痘帶狀皰疹病毒會產生「水痘」，在兒童時期感染會自然痊癒，但若是在成人時期才初次感染，可能會引起嚴重併發症，而水痘治癒後，病毒仍會潛伏在脊椎神經節，一旦身體免疫力下降，病毒將再度活躍變成「帶狀皰疹」。
▲ 「4族群」容易受帶狀皰疹影響。
闕壯理提到，帶狀皰疹會造成一群一群且帶有刺痛感的紅色小水泡，並沿著感覺神經的範圍延伸，一般水泡好發於身軀，若長在臉上可能影響視力或聽力，必須立即治療。需要注意的是，即使水泡消了，也可能會出現「皰疹後神經痛」，病患會感受到刺骨般的電流感，而且這種痛會持續很久，
闕壯理指出，「50歲以上的中老年人、上班族、壓力過大、免疫不佳者」是最容易受影響族群，一旦感染帶狀疱疹，恐怕需要吃很久、很多的止痛藥才能緩解神經痛，因此建議50歲以上及18歲以上且有帶狀皰疹風險的成人，務必施打全新帶狀皰疹疫苗「欣剋疹」（Shingrix），以避免受疾病折磨的痛苦，也能省下開藥和回診的錢。
本文經家醫科醫師闕壯理IG粉專《闕壯理｜Dr. John》授權報導
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