陳時中團隊拋「防疫懶人包」　告誡對手勿「睜眼說謊話」

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳思瑤強調，要針對這段時間以來，三人成虎、似是而非的謠言一次講清楚，推出防疫12問懶人包，要讓這場選舉回歸正軌，不能再積非成是下去，歸納出12個重點議題，這12個議題是藍白候選人用來魚目混珠、左右社會視聽的內容。
吳思瑤認為，選舉可以攻防，但防疫仍須團結，籲疫情的口水、攻擊防疫成果適可而止，「可以滅陳時中威風，但不要滅台灣威風」，防疫12問懶人包除了是提供國人及市民正確的資訊，也是要告誡蔣、黃不要再「睜眼說瞎話」，更不要「睜眼說謊話」。
這12張圖卡包括「指揮中心將萬華講成破口？」、「3+11的決策是疫情破口？」、「擋北市疫苗採購？」、「擋慈濟疫苗採購？」、「擋BNT疫苗？」、「護航高端疫苗擋BNT疫苗？」、「疫苗合約保密30年？」、「國際不認高端，打高端不能出國？」、「台灣防疫韌性全球倒數第二，防疫成績差？」、「快篩圖利廠商？」、「確診死亡24小時內火化爭議？」、「疫情打擊台灣經濟？」
吳思瑤指出，在「指揮中心將萬華講成破口？」議題上，蔣萬安與黃珊珊每天都在講，但陳時中本人從未說過這句話，也對於防疫團隊在用詞上不夠精確代表同仁誠摯的道歉；相反地，陳時中在地方有危難時刻，都是第一時間帶著資源與支持前進協助，指揮中心絕對不會有人去批判任何一個地方是破口，因為敵人是病毒，不是彼此。
此外，蔣萬安不斷提到陳時中擋疫苗，發言人羅浚晅指出，陳時中是負責疫情的指揮官，疫苗越早進來對陳時中越有利、對國人也越好，不可能去擋疫苗。事實上，政府早在2020年10月起就洽談輝瑞BNT疫苗，預計購買500萬劑疫苗的合約也都談到簽約階段，卻因為中國看到合約上的「我國」不開心，因此卡關，連BNT生產國的德國議員Ulrich Lechte都表示因為中國施壓，導致先前台灣向BioNTech購買的疫苗協議告吹，呼籲蔣萬安別再惡意抹黑。
另針對黃珊珊多次指控陳時中將疫苗合約保密30年，發言人陳品潔則說，30年期限是「公文應保存30年」，這是一個留存的概念，跟保密一點關係都沒有，因為採購契約或相關文件，都需要拉長保存的期間，對審查機關來說才是更加透明的方法，更保障了人民的權利。公文保存時間並非保密，另在疫苗價格上，國際上任何新藥上市在價格上都是保密的，像是高端保密5年、Novavax保密7年、BNT保密10年，合約規定年限一到就可以立即解密，絕非外傳30年。
羅浚晅表示，跟著陳時中到各地掃街拜票，都會遇到很多市民，他們覺得台灣防疫做得很好，雖然他們沒有麥克風、沒有聲量，但有理性與良知，希望透過圖卡的詳細說明，讓這場選舉走回正軌，別再抹黑與謾罵。吳思瑤也補充，希望厭倦口水選舉的市民，可以一起來當謠言終結者。