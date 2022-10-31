鼻涕流不停！小心過敏性鼻炎演變成慢性鼻竇炎

28 歲林先生 2 年內反覆發作急性鼻竇炎，對診所開立藥物反應不佳，求診醫院耳鼻喉科

治療數週後症狀明顯改善。但經內視鏡檢查後發現，右側蝶竇與篩竇仍有鼻竇發炎狀況，主治醫師搭配電腦斷層與過去病史，診斷為慢性鼻竇炎，與病人討論後決定實行鼻竇內視鏡手術，清除鼻腔深層內的鼻涕。術後病患規律使用鼻腔沖洗與鼻噴劑使用，追蹤數月無明顯復發之徵兆。

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台南市立醫院耳鼻喉科醫師陳彥霖表示，台灣屬於海島型氣候，超過50%以上的民眾有過敏問題。多數人有晨起流鼻水、鼻水不停、鼻塞、甚至鼻水倒流，卻自認為是過敏性鼻炎而未曾就醫。其實鼻炎的疾病很多種，像是過敏性鼻炎、肥厚性鼻炎、急慢性鼻竇炎、藥物性鼻炎.....等。症狀除了鼻塞、流鼻水、鼻水倒流、打噴嚏之外，也要留意鼻水的形式，正常的鼻水應是清澈無味，若是鼻涕濃稠，或是呈現黃綠色，及鼻水倒流、咳黃痰，都可能是鼻竇炎的指標，而其他症狀包括鼻腔異味、嗅覺異常、臉部悶痛、頭痛、上排牙痛，都有可能是鼻竇炎的徵兆。

多數病人會輕忽鼻炎症狀，常以為是感冒或是鼻子過敏。一般感冒大多合併喉嚨痛、肌肉痠痛、發燒 ... 等症狀，典型過敏性鼻炎常有打噴嚏、流鼻水、鼻塞或是眼部搔癢問題。鼻竇炎的典型症狀為濃稠黃綠色鼻涕、鼻塞、黃綠色痰或是鼻涕逆流，臉部悶痛、嗅覺異常。多數感冒能在 7 到 10 天內好轉，但若是急性鼻竇炎，可能會需要 10 到 14 天的藥物治療，當鼻竇炎症狀斷斷續續拖至 3 個月以上，則有可能是慢性鼻竇炎。