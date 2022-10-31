鼻涕流不停！小心過敏性鼻炎演變成慢性鼻竇炎

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台南市立醫院耳鼻喉科醫師陳彥霖表示，台灣屬於海島型氣候，超過50%以上的民眾有過敏問題。多數人有晨起流鼻水、鼻水不停、鼻塞、甚至鼻水倒流，卻自認為是過敏性鼻炎而未曾就醫。其實鼻炎的疾病很多種，像是過敏性鼻炎、肥厚性鼻炎、急慢性鼻竇炎、藥物性鼻炎.....等。症狀除了鼻塞、流鼻水、鼻水倒流、打噴嚏之外，也要留意鼻水的形式，正常的鼻水應是清澈無味，若是鼻涕濃稠，或是呈現黃綠色，及鼻水倒流、咳黃痰，都可能是鼻竇炎的指標，而其他症狀包括鼻腔異味、嗅覺異常、臉部悶痛、頭痛、上排牙痛，都有可能是鼻竇炎的徵兆。
多數病人會輕忽鼻炎症狀，常以為是感冒或是鼻子過敏。一般感冒大多合併喉嚨痛、肌肉痠痛、發燒...等症狀，典型過敏性鼻炎常有打噴嚏、流鼻水、鼻塞或是眼部搔癢問題。鼻竇炎的典型症狀為濃稠黃綠色鼻涕、鼻塞、黃綠色痰或是鼻涕逆流，臉部悶痛、嗅覺異常。多數感冒能在7到10天內好轉，但若是急性鼻竇炎，可能會需要10到14天的藥物治療，當鼻竇炎症狀斷斷續續拖至3個月以上，則有可能是慢性鼻竇炎。
陳彥霖醫師提醒，鼻炎可以預防或是平時保健，有問題可先至醫院問診釐清原因，早期對症下藥。因鼻竇位置於眼窩中心，若是周遭組織遭受影響，極有可能產生嚴重併發症，除了鼻竇與鼻腔發炎外，則會引起眼窩發炎、顱腦侵犯…等嚴重問題，需要花費更多的時間來治療，因此，呼籲民眾不要忽視鼻腔問題，有症狀應盡速就醫。