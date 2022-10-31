負面聲量飆升！網路數據分析　鍾東錦網搜關鍵字全面黑化

▲網路數據分析鍾東錦網搜關鍵字全面黑化，包括「黑道」、「黑金」、「砂石」、「柯」，高達個人聲量比例78%。（圖／台北市府提供）
▲網路數據分析鍾東錦網搜關鍵字全面黑化，包括「黑道」、「黑金」、「砂石」、「柯」，高達個人聲量比例78%。（圖／台北市府提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-10-31 15:58:282022-10-31 16:01:06

台北市長柯文哲近日與無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦同框挨批是「黑白配」，柯文哲事後又稱「北台灣哪一個議長不是（黑道）」，意外牽扯出台北市議長陳錦祥，對此臉書粉絲專頁「今天有數嗎」今（31）日公布網路數據調查，發現鍾東錦負面關鍵字聲量高達78%，陳錦祥負面聲量比例也有87%，柯文哲黑道說惹議，也讓2人聲量全面黑化。

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「今天有數嗎」發文指出，鍾東錦遭國民黨開除黨籍後堅持參選苗栗縣長，本來僅是國民黨內在苗栗選戰分裂的問題，柯文哲卻趁勢插一腳，並不斷透過媒體動作創造聲量，然而柯文哲為鍾東錦帶來的聲量，幾乎全是負面，就連遭波及的國民黨籍台北市議長陳錦祥，原本在社群上幾乎毫無聲量（除了上周與韓國瑜合體），本周的聲量也全面黑化。

▲網路數據調查，鍾東錦負面關鍵字聲量高達78%，陳錦祥負面聲量比例也達到87%，柯文哲黑道說讓2人聲量全面黑化。（圖／翻攝自今天有數嗎臉書粉絲專頁）
▲網路數據調查，鍾東錦負面關鍵字聲量高達78%，陳錦祥負面聲量比例也達到87%，柯文哲黑道說讓2人聲量全面黑化。（圖／翻攝自今天有數嗎臉書粉絲專頁）
文章內容提及，透過 QSearch 撈取近5日（25日至29日）的社群聲量，可見鍾東錦、陳錦祥這2人的負面關鍵字聲量佔比極高，其中與鍾東錦相關的關鍵字包括「黑道」、「黑金」、「砂石」、「柯」等負面聲量，佔個人聲量比例達 78%，而陳錦祥光是「黑道」、「柯」等關鍵字，就佔了聲量比例達 87%。

文章補充說明，即便柯文哲在大街罵人後，於日前前往拜會陳錦祥向其道歉，但引發的爭議風波及造成的負面印象，可能已經挽救不回。

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