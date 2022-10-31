Lulu手拎柏金包喊財富自由 黃子佼爆料「工作價碼」內幕
Lulu（黃路梓茵）出道10年，8度入圍金鐘獎槓龜後，今年終於如願以節目《婚禮歌手》，與前輩搭檔黃子佼，一同拿下綜藝節目主持人獎，2人今（31）日也一起出席活動，Lulu還大方秀出收到的愛馬仕柏金包，而在強調自己「不漲價」時，卻被黃子佼抖出「價碼內幕」。
Lulu形容現在拿愛馬仕包，猶如小女孩穿媽媽的高跟鞋，還在學習如何跟包包相處，「朋友們都會說要來我家賞包、摸包，原來這就是財富自由的味道。」黃子佼也表示Lulu有送他玉米造型的頭圍，「590元的吊牌竟然忘記拆，我還是很感動啦！逛市集還想到我女兒，這不是愛馬仕包的回禮喔！是她很早就買好要給我了！」並感謝Lulu願意接受二手包，「這包包背後有太多愛跟傳承，畢竟第一次得獎真的比較珍貴。」強調錢不重要，不過和朋友買確實有打折。
Lulu強調得獎後價碼不會漲，也不會刻意推掉工作邀約，這時黃子佼就在一旁爆料，「前幾天嘉義縣政府邀我們主持活動，沒想到對方卻回我『但Lulu的費用我怕怕』。」Lulu則喊冤：「我CP值很高！身價也沒有超越師父。」黃子佼又繼續開玩笑，「她都代言百萬名車，一台2、300萬的BMW，我只有代言2、300元的蒸氣眼罩。」不過最後還是很替Lulu感到高興，「她很值得現在的行情，一路以來的攀爬、成長真的不容易。」
Lulu這次受邀出席在台北美寓藝術文旅，舉辦的日本當代藝術家Aruta Soup個展，讓原本就喜歡畫畫的她，感到榮幸之餘，也覺得把畫展與文旅做跨界結合的方式非常有意義，她透露自己跟具有藝術家身分的親妹妹，都認同藝術這件事情是無所不在的。談及首次接觸Aruta Soup的作品，Lulu坦言早在多年前，就曾看過相關畫作，當時就對「藍兔子ZERO」印象深刻，「希望看完展後，能入手幾件他的畫作。」