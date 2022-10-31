▲ 23 年式 BMW 2 系列 Coupé 小漲 4 萬！203 萬元起遠百信義亮相

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科技再進化





BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車援引全球首款量產渦輪增壓引擎車型 1973 2002 Turbo 設計靈魂，一體式雙腎型水箱護罩以獨特水波紋鱗片造型呈現，結合光型變化智慧 LED 頭燈設計。車門採用無窗框設計與平整化車門把手，Hofmeister kink 後窗造型延伸至車尾線條，輔以新世代 L 型 LED 尾燈、M 擾流尾翼與外擴輪弧設計勾勒出線條。M240i xDrive 於車身各處細節強化性能特色，如 M Performance 專屬鈰灰色套件、19 吋 M 雙輻式 792M 輪圈等。





2023 年式BMW 2 系列Coupé 雙門跑車升級座艙空間，搭載懸浮式曲面螢幕(12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕)、BMW iDrive 8.0 使用者互動介面。除了更人性化的操作介面， BMW iDrive 8.0 使用者介面導入全新世代的 BMW 智慧語音助理 2.0，車內成員不僅能為智慧語音助理命名、用更自然的語言邏輯來進行溝通。220i M Sport 配備 M 空力套件、深藍色 M 煞車套件、M 跑車化懸吊系統、M 真皮多功能方向盤、Sensatec 透氣皮質雙前座跑車座椅、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能、深色鋁質格紋飾板、環艙氣氛燈組與豪華型三區恆溫空調。而 M240i xDrive 更追加 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統、M 跑車化電子懸吊系統、M 運動化差速器、Vernasca 真皮 M 雙前座跑車座椅、M 環艙光影飾板及 harman/kardon 高傳真音響系統。





性能表現





全新世代 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車短捷的車身搭配較過去略增的軸距、更為低扁的車高與加寬的前後輪距，輔以懸吊系統輕量化設計、50:50 車身配重以及提升 12% 的車身剛性。220i M Sport 搭載 BMW TwinPower Turbo 直列四缸引擎與 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，可輸出 184 匹最大馬力及 300 牛頓米最大扭力，0-100 km/h 加速需 7.5 秒；源自於 M 家族的 M240i xDrive 搭載 3.0 升 M Performance TwinPower Turbo 渦輪增壓直列六缸引擎，具備 374 匹最大馬力及 500 牛頓米最大扭力，伴隨 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，結合 Sprint 衝刺功能與 xDrive 智慧型可變四輪傳動，0-100 km/h 加速需 4.3 秒可完成。





時間



2022年10月29日(六)至10月30日(日) 每日11:00-21:00



地點



台北遠東百貨信義A13(台北市信義區松仁路58號) 1樓



限定活動



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