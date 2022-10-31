小S遇恐怖情人「差點掏錢幫投資」 S媽卻無動於衷不阻止
小S在Podcast《老娘的老娘》聊到初戀，她向S媽坦承國小就經常有男孩，放牛奶在她桌上示好，但真正的初戀發生在國中，當時2人一起在學校吃便當，只是當她看到男孩牙套經常卡滿菜屑，忍了一週之後，藉口媽媽反對太早戀愛，提出分手。另一次戀愛告吹，則是因為男孩吃得滿嘴油，小S忍不住遞了張衛生紙，沒想到男孩拿去擦桌子沒擦嘴，讓她忍不住又把S媽搬出來擋箭牌提分手，實際上S媽從不插手。
S媽笑說她從不管小S談戀愛，因為她知道年紀這麼小，只要看不順眼很快就會分開，只擔心小女生不懂得保護自己。小S也爆料媽媽看到她帶男生回家看書聊天，向來淡定不多問，甚至日後遇到一位會砸東西的恐怖情人，媽媽明知有問題，但也忍住沒阻止，讓小Ｓ很納悶。
S媽則老神在在的說，「不用阻止，我看過一陣子，你自己會受不了！」加上S媽覺得小S身邊的姊妹淘都是她的守護神，後來果然是大S、范曉萱、阿雅3人聯手出面管住小S，禁止她出錢投資對方開餐廳，才總算讓2人安全分手。
S媽與小S也勸告天下的父母，面對小孩想談戀愛，不要一直說不准，逼得孩子跑去沒人認識他們的地方，更危險，不如帶回來吃飯認識一下，當成家人或朋友，千萬不要跟孩子過不去，結果弄得小孩叛逆離家、一去不回頭，會因為誤解毀掉親子關係。