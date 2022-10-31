梨泰院事件後 新北耶誕城視程度啟「只出不進」人流管制
針對南韓梨泰院萬聖節活動發生嚴重踩踏事件，造成人員傷亡事件，新北市長侯友宜今（29）日下午受訪時表示對此事件感觸很深，對於即將舉辦的歡樂耶誕城活動，強調會盤點人力做好人流管控，達一定程度就啟動「只出不進」人流管制機制，一定要做到確保安全無虞。。
侯友宜今日下午請假前往八里為新北市議員候選人陳家琪站台，在接受媒體聯訪時表示，新北市在每年的活動，都是以「安全」為最高原則，沒有安全就沒有一切；所以每次的活動都會做好萬全準備，尤其這次韓國梨泰院事件，給我們本身帶來很深的感觸，市府會更鉅細靡遺，從現場的履勘，以及分流管制機制，
侯友宜強調，還有若是人潮達到一定的程度，會啟動「只出不進」人流管制機制，甚至所有動線都會安排警察、交通、保全甚至志工，全力以赴，盤點所有的人力、物力，不管是在安全跟交通疏導，一定要做到確保安全無虞。
民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城今日也在受訪時回應，表示議員們在市議會已經多次呼籲市府團隊要針對板橋地區居民所提出的交通、噪音等民怨進一步檢討，很遺憾看到侯市府在不幸事故發生後才來檢討維安計畫，但還是希望「新北市府能引以為鑑，好好檢討」。