比週年慶夯！34品牌回饋抽iPhone 14消費百元抽聖誕大禮
各大百貨公司祭出全年最殺的週年慶優惠，沒想到竟被網友挖出有更夯的消費回饋！「2022 Chill Go疫期共創新生活」號召34個品牌一起釋出實體店家購物好康，只要花100元就能抽最新上市的iPhone 14 Pro Max 512GB、BOSE Bass Module 700無線低音箱、DYSON吹風機Supersonic HD08及TAKASHIMA高島愛舒服iVoz沙發椅A-5202等百萬大獎。每個人最多抽獎機會達100次！免費咖啡、禮券、購物金等你拿，要怎麼增加中獎機率快看這篇攻略。
沒搶到熊好券也沒關係！台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）今年再度號召30家知名連鎖企業34個品牌結盟，一起釋出消費優惠與回饋獎項，民眾只要於9/20～12/20前往合作品牌實體店家消費後，上網登錄消費發票只要「累積」達100元，即可享有一張抽獎券，舉例：光累計消費達1000元就可換有10張抽獎券，每個人最多可爽拿抽獎機會達100次！
抽獎獎品大方給出話題超熱的iPhone 14 Pro Max 512GB、BOSE Bass Module 700無線低音箱、DYSON吹風機Supersonic HD08及TAKASHIMA高島愛舒服iVoz沙發椅A-5202等，多項大獎總價值超過百萬，還有免費咖啡、禮券、購物金等超級優惠通通可以帶回家。
34個生活品牌從民眾每天都會去的便利商店、速食餐廳、手搖飲到百貨通路通通有，全家便利商店、麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、必勝客、頂呱呱、Sharetea歇腳亭、天仁茗茶、怡客咖啡、御奉、三商巧福、鬍鬚張、Q Burger、新東陽、金格 KONIG、MAMAK檔星馬料理、勝博殿、檀島香港茶餐廳、東京油組総本店、Global Mall環球購物中心、禮客Outlet、TAKASHIMA高島、曼都、麗嬰房、克萊亞、鞋全家福、阿瘦皮鞋、En Route昂路名鞋館、金石堂、杏一醫療、TYREPLUS馳加、大學光學、BAG TO YOU百達遊、Traveler旅行者等。一次包辦食、衣、娛樂、美容領域，輕輕鬆鬆就能累積消費。
而且今年官網還打造全新的「新生活養成計畫」互動小遊戲，民眾只要於活動期間登入，點擊「開始灌溉」完成互動簽到，累積完成7天最多更可以拿到7張品牌超值優惠券，超簡單滑滑手指就能直接入手。好康優惠券包括TAKASHIMA高島買美腿機現折2000元、阿瘦皮鞋500元購物金、Global Mall環球購物中心100元購物金、麥當勞買極選系列套餐就送「四塊麥克雞塊」、克萊亞折500元、麗嬰房兩件保暖衣66折、Sharetea歇腳亭飲品任選第二杯半價、頂呱呱滿200元就送呱呱包等！
只要使用LINE或Facebook登入官網，就能從右上角選單中找到「發票登錄抽大獎」，無論是傳統發票、收據、一般電子發票或雲端載具發票，都能累積抽獎資格；或點選「新生活養成計畫」進入灌溉養成遊戲拿優惠券！而且點擊「我的優惠券」就能馬上查看獲得哪些好康回饋。看完這篇記得往下滑，幫大家準備好「發票登錄教學」和「領取優惠券教學」一圖看懂！