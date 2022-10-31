Subaru 首款純電休旅車 Solterra 189.8 萬上市

▲ Subaru 首款純電休旅車 Solterra 189.8 萬上市
▲ Subaru 首款純電休旅車 Solterra 189.8 萬上市

2GameSome - 有車賞

2022-10-31 17:55:00

台灣 Subaru 今日（10.31）正式上市品牌首款純電動休旅車 Solterra，建議售價為：189.8 萬元（單色車型）、191.8 萬元 （雙色車型: 冰川白/黑車頂）。

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承襲品牌越野基因

Solterra 擁有新世代純電科技與 Subaru 越野血統，搭載「SAWD 對稱式全時四輪驅動」、「X-MODE 脫困科技（附 HDC 陡坡緩降系統）」，並提供五段速域抓地力控制系統，以及 EV 同級最高離地高。

Solterra 搭載專為 Subaru 電動車打造的 e-SUBARU Global Platform 純電全球模組化底盤，運用扁平化的電池模組設置於底板下方，實現了降低車身重心並提高車身的抗扭曲剛性。而 Solterra 的純電動力系統分別於底盤前後軸位置，搭載兩組採用集成機電一體化的 eAxle 高效永磁同步電動馬達，可輸出 215 hp 最大馬力及 34.4 kgm 最大扭矩，並整合「Paddle Switches​ 智慧動能回充調節撥片」及「S PEDAL Drive​ 單踏板駕駛模式​」​，充分利用車輛行進時的滑行機會進行最有效率的電能回充至電池，增加續航表現。

Solterra 採用 71.4kWh 的大容量高效電池模組，依照台灣 NEDC 測試數據，最大續航里程達到 502 公里 (Europe WLTP 測試數據 414 公里)，充電系統採用 CCS1 快充規格及 SAE J1772 慢充規格，同時適用於國內 3000 多個公共充電設施。

先進安全科技方面，Solterra 搭載涵蓋 Level 2 自動駕駛技術的「智能駕駛安全輔助系統」，亦標配「智能停車輔助系統」及「 RSA 道路號誌辨識輔助功能 」等多項安全科技。

新世代「Bolder」設計概念  多款全新塗裝加強個性

Solterra 的外觀造型採用新世代 「BOLDER」設計概念，並結合 「Dynamic X Solid」設計語彙，車頭以象徵 Subaru 家族的六角型水箱護罩為中心，搭配爍亮恆星​列陣式 LED 頭燈、20 吋雙色切削個性化鋁圈、以及空氣力學擾流尾翼。此外，低斜的引擎蓋賦予 Solterra 空氣動力學性能和出色的前方視野。

內裝設計方面，Solterra 採用 7 吋​置頂式 TFT 儀錶板​、12.3 吋​智慧影音整合觸控螢幕以及高解析電子後視鏡，搭配棕色皮革座椅和全景固定式天窗，並提供豐富的車色選擇：

單色車型：雲霧藍、冰川白、貴金灰、星河藍、瑪瑙紅、玄武黑。雙色車型：冰川白車身搭配黑車頂。


欲瞭解更多詳細車款資訊、展示中心全台據點以及品牌新知請洽：https://www.subaru.asia/tw/zh/vehicles/solterra/


Subaru Solterra 建議售價】 

 

 

售價

189.8萬元(單色車型)

191.8萬元 (雙色車型: 冰川白/黑車頂)

*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。

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