▲ Subaru 首款純電休旅車 Solterra 189.8 萬上市

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Solterra 擁有新世代純電科技與 Subaru 越野血統，搭載「SAWD 對稱式全時四輪驅動」、「X-MODE 脫困科技（附 HDC 陡坡緩降系統）」，並提供五段速域抓地力控制系統，以及 EV 同級最高離地高。
Solterra 搭載專為 Subaru 電動車打造的 e-SUBARU Global Platform 純電全球模組化底盤，運用扁平化的電池模組設置於底板下方，實現了降低車身重心並提高車身的抗扭曲剛性。而 Solterra 的純電動力系統分別於底盤前後軸位置，搭載兩組採用集成機電一體化的 eAxle 高效永磁同步電動馬達，可輸出 215 hp 最大馬力及 34.4 kgm 最大扭矩，並整合「Paddle Switches 智慧動能回充調節撥片」及「S PEDAL Drive 單踏板駕駛模式」，充分利用車輛行進時的滑行機會進行最有效率的電能回充至電池，增加續航表現。
Solterra 採用 71.4kWh 的大容量高效電池模組，依照台灣 NEDC 測試數據，最大續航里程達到 502 公里 (Europe WLTP 測試數據 414 公里)，充電系統採用 CCS1 快充規格及 SAE J1772 慢充規格，同時適用於國內 3000 多個公共充電設施。
先進安全科技方面，Solterra 搭載涵蓋 Level 2 自動駕駛技術的「智能駕駛安全輔助系統」，亦標配「智能停車輔助系統」及「 RSA 道路號誌辨識輔助功能 」等多項安全科技。
新世代「Bolder」設計概念 多款全新塗裝加強個性
Solterra 的外觀造型採用新世代 「BOLDER」設計概念，並結合 「Dynamic X Solid」設計語彙，車頭以象徵 Subaru 家族的六角型水箱護罩為中心，搭配爍亮恆星列陣式 LED 頭燈、20 吋雙色切削個性化鋁圈、以及空氣力學擾流尾翼。此外，低斜的引擎蓋賦予 Solterra 空氣動力學性能和出色的前方視野。
內裝設計方面，Solterra 採用 7 吋置頂式 TFT 儀錶板、12.3 吋智慧影音整合觸控螢幕以及高解析電子後視鏡，搭配棕色皮革座椅和全景固定式天窗，並提供豐富的車色選擇：
單色車型：雲霧藍、冰川白、貴金灰、星河藍、瑪瑙紅、玄武黑。雙色車型：冰川白車身搭配黑車頂。
欲瞭解更多詳細車款資訊、展示中心全台據點以及品牌新知請洽：https://www.subaru.asia/tw/zh/vehicles/solterra/
【Subaru Solterra 建議售價】
售價
189.8萬元(單色車型)
191.8萬元 (雙色車型: 冰川白/黑車頂)
*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。