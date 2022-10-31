▲ 「揪試要出國」試駕 Ford 就送咖啡兌換券再抽星宇航空日本東京來回機票

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此外，成功邀請 2 位以上新朋友完成試駕，主揪再享額外抽獎機會。標配 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統的 Ford Focus EcoBoost®182 車系，於 11 月推出限時限量舊換新現金價 69.9 萬元起；同樣具備Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統的 Ford Kuga 亦推出限時限量優惠，於 11 月 1 日至 11 月 30 日完成 Ford Kuga 180 時尚 X 型領牌，享 86.9 萬元舊換新現金優惠價，邀請消費者親身體驗 Ford 品牌充滿駕馭樂趣與安全科技的 Level 2 駕駛輔助科技系統。



