「揪試要出國」試駕 Ford 就送咖啡兌換券再抽星宇航空日本東京來回機票

▲ 「揪試要出國」試駕 Ford 就送咖啡兌換券再抽星宇航空日本東京來回機票
▲ 「揪試要出國」試駕 Ford 就送咖啡兌換券再抽星宇航空日本東京來回機票

2GameSome - 有車賞

2022-10-31 17:55:00

國境開放旅遊潮正夯，福特六和再加碼祭出「Ford 揪試要出國」限時優惠，於活動期間 2022 年 11 月 1 日至 11 月 30 日，消費者至 Ford 全台經銷據點試駕任一車款並上傳至社群媒體（FB／IG）分享，即可獲得路易莎咖啡商品兌換券乙張（數量有限，送完為止），且具備星宇航空日本東京來回機票抽獎資格。

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此外，成功邀請 2 位以上新朋友完成試駕，主揪再享額外抽獎機會。標配 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統的 Ford Focus EcoBoost®182 車系，於 11 月推出限時限量舊換新現金價 69.9 萬元起；同樣具備Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統的 Ford Kuga 亦推出限時限量優惠，於 11 月 1 日至 11 月 30 日完成 Ford Kuga 180 時尚 X 型領牌，享 86.9 萬元舊換新現金優惠價，邀請消費者親身體驗 Ford 品牌充滿駕馭樂趣與安全科技的 Level 2 駕駛輔助科技系統。

Ford 十一月份車款優惠方案：

車款

十一月優惠活動

Ford全車系

11月1日至11月30日止

前往全台Ford經銷據點體驗試駕任一車款，即可獲贈路易莎咖啡兌換券乙張（數量有限，送完為止），並具備星宇航空日本東京來回機票抽獎資格，揪團試駕，主揪中獎機率再加乘

Ford Kuga 

11月1日至11月30日止

EcoBoost®180時尚X車型享舊換新現金價86.9萬元

Ford Focus EcoBoost®182 全車系

11月1日至11月30日止

享限時限量舊換新現金價69.9萬元起


 

 

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