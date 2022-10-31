雙喜臨門！準立委吳欣盈宣布要當媽了　並透露另一半身分

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吳欣盈也透露，她跟孩子的父親早在15年前就認識了，她到現在才知道，15年前那場友人的聚會中，他就對她產生好感，渾然不知的吳欣盈，後來還邀請他來參加婚禮。本以為往後的人生，各自精彩，沒想到，他從家人口中知道她恢復單身的消息，立刻傳簡訊慰問，就此開啟了「未完待續」的新頁。
接下來的幾次通訊，也只像是一般多年未見的老友問候。吳欣盈說，後來他還送自己調製、瓶身親自手繪她名字「盈」的香水當禮物。吳欣盈透露，打動她的是，他不曾問，卻猜中了我平時使用的香水，並選擇一種不一樣的後調、設計出一款獨一無二的香水送給她！或許也是疫情讓她對生命有了不同的體認，更能珍惜當下的幸福，自此，他們各自的人生故事，有了彼此的名字。
吳欣盈也提到，她的另一半雷諾，目前是執業律師，專注於歐盟能源政策。她願意選擇他共度下半生，因為他用她想要的被愛方式愛她。即使接任立委讓他們必須分隔兩地，他都充分支持並且理解她，甚至還很明智的提醒她，擔任立委並不是我為台灣、為人民服務的唯一途徑。
所以，吳欣盈說，她要向所有關心她，支持她親朋好友們宣布這個消息，一起分享幸福。不過，她也提到，雖然雷諾可以體諒因為擔任立委，許多資訊都需要公開，但另一半並不是公眾人物，因此吳欣盈也懇請大家，給他們孕育生命，滋潤愛情的空間。