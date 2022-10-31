雙喜臨門！準立委吳欣盈宣布要當媽了　並透露另一半身分

▲新光金控大公主、也是準立委的吳欣盈宣布要當媽了，另一半是執業律師，專注歐盟能源政策，兩人早在15年前就認識，即便接任立委讓他們必須分隔兩地，另一伴也充分支持並理解。（圖／資料照，記者丁上程攝, 2019.11.21）
▲新光金控大公主、也是準立委的吳欣盈宣布要當媽了，另一半是執業律師，專注歐盟能源政策，兩人早在15年前就認識，即便接任立委讓他們必須分隔兩地，另一伴也充分支持並理解。（圖／資料照，記者丁上程攝, 2019.11.21）

記者顏真真／台北報導

2022-10-31 18:07:412022-10-31 18:15:28

即將遞補接下民眾黨不分區立委的新光金控吳家大公主吳欣盈，今（31）日在臉書宣布要當媽媽了，她跟孩子父親早在15年前就認識，目前是一位執業律師，專注於歐盟能源政策，但因他不是公眾人物，希望大家給他們孕育生命，滋潤愛情的空間。對於要當媽媽，吳欣盈還說，和接任立委一樣，這兩種身分，都是她人生中，沒有經歷過的角色，但也不全然都是意外，因為都曾經有過期待，只是她沒想到，竟然一起發生了。

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吳欣盈在臉書發文表示，愛情，一直不是她人生中的優先追求」，尤其3年多前結束了一段婚姻，令她身心俱疲，但人生就是如此，永遠不會知道劇本的下一頁。

吳欣盈也透露，她跟孩子的父親早在15年前就認識了，她到現在才知道，15年前那場友人的聚會中，他就對她產生好感，渾然不知的吳欣盈，後來還邀請他來參加婚禮。本以為往後的人生，各自精彩，沒想到，他從家人口中知道她恢復單身的消息，立刻傳簡訊慰問，就此開啟了「未完待續」的新頁。

接下來的幾次通訊，也只像是一般多年未見的老友問候。吳欣盈說，後來他還送自己調製、瓶身親自手繪她名字「盈」的香水當禮物。吳欣盈透露，打動她的是，他不曾問，卻猜中了我平時使用的香水，並選擇一種不一樣的後調、設計出一款獨一無二的香水送給她！或許也是疫情讓她對生命有了不同的體認，更能珍惜當下的幸福，自此，他們各自的人生故事，有了彼此的名字。

▲即將接任立委的新光金大公主吳欣盈，今（31）日在臉書宣布要當媽媽了，並透露，跟孩子父親早在15年前就認識，炎曾送給她一瓶自己調製、瓶身親自手繪她名字「盈」的香水當禮物。（圖／擷取自吳欣盈臉書）
▲即將接任立委的新光金大公主吳欣盈，今（31）日在臉書宣布要當媽媽了，並透露跟孩子父親早在15年前就認識，還曾送給她一瓶自己調製、瓶身親自手繪她名字「盈」的香水當禮物。（圖／擷取自吳欣盈臉書）
吳欣盈也提到，她的另一半雷諾，目前是執業律師，專注於歐盟能源政策。她願意選擇他共度下半生，因為他用她想要的被愛方式愛她。即使接任立委讓他們必須分隔兩地，他都充分支持並且理解她，甚至還很明智的提醒她，擔任立委並不是我為台灣、為人民服務的唯一途徑。

所以，吳欣盈說，她要向所有關心她，支持她親朋好友們宣布這個消息，一起分享幸福。不過，她也提到，雖然雷諾可以體諒因為擔任立委，許多資訊都需要公開，但另一半並不是公眾人物，因此吳欣盈也懇請大家，給他們孕育生命，滋潤愛情的空間。

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