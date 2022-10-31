有四驅可越野的Subaru Solterra，189.8萬元起正式上市，WRX登台時間曝光

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Solterra的外觀造型採用Subaru新世代「Bolder」設計概念，並結合「Dynamic X Solid」設計語彙，車頭以象徵Subaru家族的六角型水箱護罩為中心，俐落造型設計搭配爍亮恆星列陣式LED頭燈、20吋雙色切削個性化鋁圈、以及空氣力學擾流尾翼，充分展現戶外運動休旅訴求。此外，低斜的引擎蓋賦予Solterra更為時尚流線的造型、空氣動力學性能和出色的前方視野；整體外觀設計透過功能與空氣力學設計的結合，提供更好的車輛穩定性及續航里程表現。Subaru也為消費者提供豐富且饒富個性化的車色選擇：
單色車型：
雲霧藍
冰川白
貴金灰
星河藍
瑪瑙紅
玄武黑
雙色車型:
冰川白車身搭配黑車頂
內裝設計方面，Solterra以高科技質感結合駕駛者導向的設計，採用7吋置頂式TFT儀錶板、12.3吋智慧影音整合觸控螢幕以及高解析電子後視鏡，搭配頂級質感棕色皮革座椅和全景固定式天窗，提供寬敞通透的空間舒適性。
Solterra更搭載專為Subaru電動車打造的e-Subaru Global Platform純電全球模組化底盤，運用扁平化的電池模組設置於底板下方，實現了降低車身重心並提高車身的抗扭曲剛性。而Solterra的純電動力系統分別於底盤前後軸位置，搭載兩組採用集成機電一體化的eAxle高效永磁同步電動馬達，可輸出215 hp最大馬力及34.4 kgm最大扭矩，並整合「Paddle Switches智慧動能回充調節撥片」及「S PEDAL Drive單踏板駕駛模式」，充分利用車輛行進時的滑行機會進行最有效率的電能回充至電池，增加續航表現。
Solterra採用71.4kWh的大容量高效電池模組，依照台灣NEDC測試數據，最大續航里程達到502公里 (Europe WLTP 測試數據414公里)，充電系統採用CCS1快充規格及 SAE J1772慢充規格，同時適用於國內3000多個公共充電設施，包含遍布全台各縣市的百貨商場、停車場、飯店、風景區等場域。
備受矚目的Solterra不僅擁有新世代純電科技，更完整傳承Subaru旗下車款的原生基因，並且融合卓絕越野血統，搭載「SAWD 對稱式全時四輪驅動」、「X-MODE脫困科技(附HDC陡坡緩降系統)」，並提供五段速域抓地力控制系統，以及EV同級最高離地高，無論面對各種天氣和地形都能提供車輛出色的牽引性能和越野能力。
在先進安全科技方面，Solterra搭載涵蓋Level 2自動駕駛技術的「智能駕駛安全輔助系統」，亦標配「智能停車輔助系統」及「 RSA 道路號誌辨識輔助功能 」等多項安全科技。
日本原裝進口純電動休旅車Solterra，同級唯一擁有off-road越野原生基因與完美融入Outdoor運動化越野外型，結合純粹電能動力以及卓絕的越野實力，引領台灣消費者享受全新的純電生活！
台灣意美汽車敬邀全台消費者親臨Subaru全台展示中心賞車。欲瞭解更多詳細車款資訊、展示中心全台據點以及品牌新知請洽：https://www.subaru.asia/tw/zh/vehicles/solterra/
【Subaru Solterra建議售價】
| 車型
| 售價
| Subaru Solterra
| 189.8萬元(單色車型)
| 191.8萬元 (雙色車型: 冰川白/黑車頂)
WRX與WRX Sportswagon登台時程曝光
Solterra發表會後陳唱集團副董事長兼董事總經理及意美集團執行長陳駿鴻也和媒體進行專訪，首先針對Solterra交車時程部分，由於現在仍受晶片影響，因此今年僅能部分交車，之後會陸續將車輛交付至車主手中。而面對原物料與物價通膨等，執行長也表示於農曆年前不會調整售價。最後媒體詢問消費者相當關心的WRX，對此執行長表示預計2023年第二季就會導入WRX與WRX Sportswagon。