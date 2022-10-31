全球產量4%稀有粉紅檸檬 五星飯店推限定甜點浪漫上市

稀有的檸檬品種「粉紅檸檬」全球產量僅佔 4% ，台灣嘉義小農經過 4 年努力生產，終於在今年成功上市。台南遠東香格里拉特別以這款無添加色素、香料，擁有獨特葡萄柚酸甜滋味及柑橘清香的檸檬，研發出一系列精緻甜點及下午茶套組，即日起開賣。

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產自美國加州的「粉紅檸檬」於 1931 年被發掘，由優利卡檸檬 Eureka lemon ( 俗稱四季檸檬 ) 品種自然變異而成。「粉紅檸檬」外型相當特別，仿如西瓜皮的紋路帶有鵝黃、粉紅與翠綠等三色交織，目前台灣僅有 1 家嘉義小農種植成功。相較於其他品種的檸檬，粉紅檸檬外皮厚實且酸度高，果肉含有豐富的花青素，而呈現獨特的淡粉紅色，其風味獨特，尾韻散發著葡萄柚及柑橘清香。台南遠東香格里拉冠軍西點主廚許煜新，大量採購嘉義小農栽種的粉紅檸檬融合於費工細膩的法式甜點，推出一系列粉紅檸檬限定甜點。

▲「粉紅檸檬」產量稀有，外型仿如西瓜皮的紋路帶有鵝黃、粉紅與翠綠等三色交織（圖／台南遠東香格里拉提供）

以蓬鬆戚風蛋糕體為基底的「粉紅檸檬雲朵」，香草蛋糕內以鮮榨粉紅檸檬汁、大溪地香草莢與法國發酵奶油，慢火熬煮而成自製香草粉紅檸檬為內餡、搭配濃郁北海道奶霜，外層淋上粉紅檸檬醬，酸甜滋味、十分迷人。而另一款典雅的外觀內藏有多層次口感的「妮薇雪」，則以清爽檸檬蛋糕，內層為新鮮粉紅檸檬汁與法國發酵奶油結合製作成酸甜內餡，最後淋上滑順粉紅檸檬慕斯，香甜不膩口。

推薦喜愛挑戰味蕾的甜點控「生薑檸檬」，以層層堆疊生薑與粉紅檸檬所製成的海綿蛋糕體，並加入杏仁碎粒提升口感，上層日本北海道奶霜，搭配以糖霜烤至金黃的杏仁片，沒有辛辣薑味，口感更誘人。

而口感綿密、濃郁奶香的「粉紅檸檬乳酪」，自製杏仁巧克力底層、豐富口感，以新鮮粉紅檸檬汁融入於日本雪印特濃北海道乳酪，調配出獨特的內餡，入口即化的美味中，帶著清新檸檬香氣。此款蛋糕也提供 6 吋單品，需提前預訂。