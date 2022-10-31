顏清標遭誣指涉炒股、運毒！怒告求償百萬 法院判決出爐
大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標，遭誣指涉入炒股、運毒案，之後顏清標通報刑事局，經追查發現，竟是昇鴻建設前股東張宸嘉、與前董事長黃苡峻有投資糾紛，張宸嘉找朋友黃國津寫文章爆料，除指黃苡峻吸毒外，還誣指顏清標涉及炒股及運毒案。對此，顏清標向法院提告，刑事部分，張宸嘉被依偽造文書、加重誹謗罪，判刑1年，得易科罰金；黃國津判刑4月，得易科罰金定讞。民事部分，台北地院今(31日)判決出爐，判張宸嘉、黃國津應連帶賠償10萬元，可上訴。
據了解，張宸嘉與黃苡峻過去有投資糾紛，因此找來友人黃國津在部落格寫文章爆料，卻誣指顏清標與炒股、運毒案有關聯，事後，張宸嘉將該文章連結PO到粉絲專頁。顏清標遂通報刑事局，並提告主張張宸嘉、黃國津毀損名譽，向2人連帶求償100萬元。
案件經審理，刑事部分已判決出爐，張宸嘉判1年徒刑，得易科罰金；黃國津判刑4月，得易科罰金定讞。而民事部分，張宸嘉辯稱文章是由黃國津撰寫，也無授權黃國津寫文章指涉顏清標等；黃國津則坦承，文章確實出自他手，但也主張顏清標請求賠償已罹於時效。
台北地院審理認為，該文章指摘顏清標涉入股案、捲入運毒案，確實已影響顏的名譽及社會評價；另外，黃國津未盡查證義務，張宸嘉也確實有轉PO文章連結，再來，北院認定顏清標請求賠償沒有罹於時效，因此判張宸嘉、黃國津應連帶賠償10萬元。（編輯：林盈君）
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