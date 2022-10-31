▲ 電氣化進程持續，Ford 定於 2026 年達 200 萬輛電動車生產規模

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細節與品質兼具，Ford Mustang Mach-E 為電動車浥注忠於駕馭樂趣的本質
電動性能跑旅Ford Mustang Mach-E自2021年進入電動車市場以來，展現出超乎同級的出色產品表現，接連獲得《北美年度SUV》、《消費者報告電動汽車首選》、《AAA最佳整體新車》、《Car and Driver編輯首選》、《Cars.coms年度環保汽車獎》、《Auto Guide年度實用汽車》、《Green Vehicle年度最佳汽車》、《Autoweek買家首選》、《Edmunds最高評級豪華電動車》等多達9項大獎肯定。
美國《Edmunds》主編Alistair Weaver評論，Ford Mustang Mach-E與同等價位的其他電動車有許多共同之處，但「正是對於車輛細節的關注，使其脫穎而出」。精緻的內裝用料以及具吸引力的中央觸控螢幕展現出豪華質感，同時，AWD全時四輪驅動增程版本所帶來的346ps最大馬力，更完美承襲了源自燃油野馬Ford Mustang的駕駛樂趣。Alistair Weaver不諱言，Ford Mustang Mach-E在消費者可負擔的價格當中提供「無愧於心的性能表現」以及「讓人愉悅的豪華質感」，是其之所以屢獲海內外大獎肯定的共通主因。
Ford Mustang Mach-E在實質的安全防護表現更是傲視同級，在美國公路安全保險協會IIHS撞擊測試當中，Mustang Mach-E在六大項（駕駛座／副駕駛座小偏位撞擊、正面偏位撞擊、側撞、車頂強度、頭枕與座椅）測試項目皆獲得「Good」的評價，優異表現如此，更使Mustang Mach-E獲得IIHS Top Safety Pick的高分評級。IIHS為呼應市場需求及用車情境，新增夜間AEB自動緊急煞車輔助系統的測試項目，在共計23款的受測車款當中，Mustang Mach-E是少數「日間／夜間測試」項目當中，皆獲得「Superior」最高評價的市售新車，驗證了Ford Mustang Mach-E為確保消費者及其乘客安全的電動車所做的努力，未來Ford也將會以安全做為未來產品開發的優先考量。
初試啼聲便技驚四座，Ford F-150 Lightning 改寫皮卡電能新紀元
作為Ford改寫皮卡電能新紀元的全新車款，F-150 Lightning問世以來，也獲得不少大獎殊榮，包含：美國《Green Car Journal》2021年「年度綠能卡車－Green Truck of the Year awards」大獎，並於近期入圍《NACTOY北美2023年度風雲車》年度卡車獎項，亦獲得由美國數位資訊公司Altair與非營利機構車輛研究中心Center for Automotive Research （CAR）針對節能減碳、回收工程有卓越貢獻的企業頒發《Altair Enlighten Award》的「永續發展產品」（Sustainable Product）獎項，各項殊榮都足以驗證F-150 Lightning在電動車市場的優異表現。
在實質的銷售數據上，自2022年正式上市以來，F-150 Lightning即繳出破20萬張預接訂單的亮眼表現，根據Ford針對F-150 Lightning訂單所做的分析報告，當中有將近80％的消費者以前從未擁有過電動車，而超過一半的消費者從未擁有過Ford的產品，顯見F-150 Lightning在競爭激烈的北美皮卡車市場已拔得頭籌。
叩關電能應用格局，Ford E-Transit 加速全球商用車佈局
Ford深知全球勢在必行的「電動車浪潮」、「節能減碳」等市場趨勢，絕非僅限於一般乘用車領域，為確切落實2035年歐洲市場品牌新車「零碳排」的終極目標，Ford自商用車著手，希望透過完整的配套措施，以及多元並行、且符合市場需求的全球佈局，定調Ford於全球市場的領銜地位。當中獲得Euro NCAP金獎殊榮（Gold）、《Auto Express》2022年度最佳電動廂型車的Ford E-Transit，更是此一規劃的最佳佐證。不管是產品內蘊的技術涵養，以及其後續針對商務客戶規劃的聯網服務、充電網絡等整合式營運規劃，都可見E-Transit是如何透過完整的產品佈局，擴充電動車整體的應用層次。除此之外，最新問世的E-Transit Custom以及宣告即將現身的Transit TrailTM Van，都可見Ford超乎同級的產品規劃積極度。
在應對「燃油－電能」此一劇烈的能源趨勢分水嶺之際，不管是先前提到Mustang Mach-E、F-150 Lightning、E-Transit等橫跨乘用／商用的產品生態系，或是品牌未來規劃、產業合作協議、產線／電池生產硬體配備以及車用軟體開發等不同切角，Ford已擘畫出完整的品牌電能新世代藍圖，確立Ford居於全球市場的領導地位。