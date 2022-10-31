不畏風雨！侯友宜助攻林鼎超　蘆洲黃昏市場掃街拜票

距離九合一大選進入倒數計時，國民黨超級母雞、新北市長侯友宜今（31）日傍晚臨時增加行程，前往蘆洲黃昏市場，攜手民調位於危險邊緣的國民黨市議員候選人林鼎超掃街拜票。 我是廣告 請繼續往下閱讀 雖然現場雨勢漸大，侯友宜仍展現超強親和力，一一向攤商、民眾問候，吸引現場粉絲爭相拍照，熱情送上象徵「好彩頭、凍蒜、包中」的菜頭、蒜頭、包子，侯友宜也不忘拉起林鼎超的手，提醒鄉親「市長投2號侯友宜，議員投11號林鼎超」。侯友宜表示，自己家裡也是豬肉攤商，小時候家裡做生意，都是在攤位下睡著，看到現在的店家有年輕人接手，更為感動，期盼年輕人也能將好的事物好好傳承下去。拜票途中，侯友宜遇到一位熱情的年長粉絲，立刻將自己「HouHou做代誌」帽子送給奶奶，奶奶笑得合不攏嘴，呼籲大家要學侯市長「侯侯做代誌」。林鼎超表示，未來的一個月也是會不畏風雨，努力和民眾們拜票，每一個民眾都是他極力爭取的目標，請選民給鼎超一個機會，讓鼎超為三重、蘆洲好好做代誌。與韓國瑜輔選較勁？侯友宜：繼續打拚、好好做事情首爾梨泰院踩踏意外 侯友宜：沒有安全就沒有一切林佳龍夫人幫輔選 侯友宜：太太是支持我、給我力量的人朱立倫輔選林姿妙喊還公道 侯友宜相挺「好好做事」的人