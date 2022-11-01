「雙寶爸」林智鴻又一新創舉 用熱氣球傳遞正面競選訴求
民進黨高市議員林智鴻繼四年前率各候選人之先，舉辦「移動樂園」後又一創舉，在衛武營舉辦熱氣球升高飛空親子活動，並掛起「為台灣顧好下一代」訴求標語，這也是台灣選舉史首度運用熱氣球作為競選文宣素材，成功吸引眾人的目光。林智鴻表示，熱氣球的升空，代表他對孩子們的重視，盼能繼續為下一代拋磚引玉，讓高雄繼續成為兒童友善的幸福城市。
自己也是「雙寶爸」的林智鴻表示，自己非常能同理新手爸媽生養孩子、陪伴孩子的需要，因此在四年的議員生涯當中，都將孩子們的需求作為問政首要任務，以成功爭取選區內文山兒童公園修復完成、五甲社區特色公園、牛寮路公園開闢完成，以及正在施工的五甲特色公園等為例，都是他和市長陳其邁聯手的成果，他們都致力於將鳳山改造成令孩子們有笑聲，令大人們能安心的優質社區，未來也會繼續努力推動相關建設與政策。
林智鴻也指出，在走訪選民的過程中都會接觸到孩子們，他們除了喜歡看電視裡的哥哥姊姊帶動唱，以及在他推動下，目前已成為政治活動新顯學的「移動樂園」之外，許多孩子都希望能看到熱氣球升空，有關活動也確實尚未在鳳山舉辦過，因此秉持「幫孩子們完成願望」、「將有限資源投入在孩子身上」的初衷，林智鴻結合民間友人的力量，透過合法申請，終於讓熱氣球在親子活動中升高飛空，令孩子們驚嘆連連。