限今天！7-11美式買7送7、全家拿鐵買3送3：可寄杯換冷熱
久違的半價超商咖啡又來了！全家超商今（1）日限時1天祭出拿鐵買3送3，且可冷熱互換，除此之外，涼涼的天特別想來點重口味，今（1）日也是最後一天老酒風味拿鐵特價39元、棉被系列飲品第2杯1折；7-11同樣有好康可撿，除了APP祭出精品美式、精品拿鐵買7送7，門市則有CITY燕麥系列同品項第2杯10元，等於原價75元的冰燕麥拿鐵，平均只要43元。
全家今（1）日上午10點在APP「隨買跨店取」推出全盈+PAY限定優惠，限時一天中杯經典拿鐵買3送3，平均單杯23元。除了可線上寄杯、冷熱互換，也能轉贈給親友，期限兌換至明年2月28日，共限量20萬份。線下實體門市也有咖啡促銷，今（1）日買老酒風味拿鐵（60元），不限冰熱特價39元，約是6.5折。（酒精濃度0.5%以下屬一般食品，但懷孕者、對酒精過敏者請斟酌食用）。
此外，11月1日前用全盈+PAY結帳，全家與滴妹「再睡5分鐘」聯名的棉被系列飲品第2杯1折，共有棉被美式、棉被拿鐵、棉被蜜香紅、棉被仙女紅4種品項，以大杯棉被拿鐵、特大杯棉被仙女紅茶都是75元來說，兩杯特價83元、平均單杯41元，約是5.5折。
7-ELEVEN今（1）日是每月一號限定的「一起精品吧」，限定11/1在APP祭出精品美式、精品拿鐵買7送7。之前響應「國際燕麥日」的檔期也來到最後一天，11月1日前門市CITY燕麥系列同品項第2杯10元，促銷品項包含冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶，原價75元的冰燕麥拿鐵，2杯特價85元，約是5.7折。APP行動隨時取另有指定CITY燕麥商品「買5送4」，用5.6折爽喝燕麥拿鐵。