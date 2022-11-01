馬路上的塔臺　航警局高雄分局及時救援抽搐女駕駛

▲航空警察局高雄分局員警立即將女駕駛扶出駕駛座。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲航空警察局高雄分局員警立即將女駕駛扶出駕駛座。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-01 13:24:12

航空警察局高雄分局值班員警於昨（31）日10時許發現有一自小客車突然停靠於大門口，伴隨幾聲急促喇叭聲響後且駕駛未下車，立即趨前查看，發現女駕駛表情痛苦無法言語。值勤員警立即以無線電呼叫支援，並通報119救護車，經救護人員檢視無需就醫且在確認其情緒平緩身體無礙始駕車離去，女駕駛對航警們的救援相當感激，返家後還致電分局報平安，讓協助員警倍感溫馨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲航警們在旁陪伴並安撫女駕駛情緒，所幸經救護人員經確認女駕駛無需就醫後，立即協助女駕駛休息並補充水分。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲航警們在旁陪伴並安撫女駕駛情緒，所幸經救護人員經確認女駕駛無需就醫後，立即協助女駕駛休息並補充水分。（圖／記者郭凱杰翻攝）
航警局員警為避免女駕駛誤觸油門致車輛暴衝，上前開啟車門將女子扶出駕駛座，協助將車輛停妥熄火，並在旁陪伴並安撫其情緒。經救護人員檢視當事人情形，疑似情緒緊張肌肉痙攣所致，經確認無需就醫後，立即協助女駕駛休息並補充水分女駕駛對當時驚險情境仍心有餘悸，並向警方表示，自己多年前曾有類似情形，當時並不以為意，沒想到又突然發作，全身抽搐無法開車，當時看到路旁的警察局就趕緊將車輛駛入求救。

▲航警們在旁陪伴並安撫女駕駛情緒，所幸經救護人員經確認女駕駛無需就醫後，立即協助女駕駛休息並補充水分。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲航警們在旁陪伴並安撫女駕駛情緒，所幸經救護人員經確認女駕駛無需就醫後，立即協助女駕駛休息並補充水分。（圖／記者郭凱杰翻攝）
女駕駛對於航警的救援相當感激，在確認自己情緒平緩身體無礙後始駕車離去，返家後還致電報平安，讓協助的員警甚感溫馨。航空警察局高雄分局分局長黃能清也提醒駕駛人開車出門前應留意自己身體狀況，如果感到疲勞或身體不適，應選擇搭乘大眾交通工具，或充分休息後再出門，切勿勉強駕駛車輛，以免發生突發狀況難以自理時，危及自身及其他用路人的安全。

陳致中競總成立　陳致中拜託支持者幫他顧好選票

上千位民眾不畏風雨力挺連任　陳其邁前新苓後援會成軍

陳其邁岡山造勢農漁民大集結　逾2萬農漁水利代表相挺

粉紅十月！美學管理中心啟動　全方位關懷婦女健康

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀