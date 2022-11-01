馬路上的塔臺　航警局高雄分局及時救援抽搐女駕駛

航空警察局高雄分局值班員警於昨（31）日10時許發現有一自小客車突然停靠於大門口，伴隨幾聲急促喇叭聲響後且駕駛未下車，立即趨前查看，發現女駕駛表情痛苦無法言語。值勤員警立即以無線電呼叫支援，並通報119救護車，經救護人員檢視無需就醫且在確認其情緒平緩身體無礙始駕車離去，女駕駛對航警們的救援相當感激，返家後還致電分局報平安，讓協助員警倍感溫馨。
航警局員警為避免女駕駛誤觸油門致車輛暴衝，上前開啟車門將女子扶出駕駛座，協助將車輛停妥熄火，並在旁陪伴並安撫其情緒。經救護人員檢視當事人情形，疑似情緒緊張肌肉痙攣所致，經確認無需就醫後，立即協助女駕駛休息並補充水分女駕駛對當時驚險情境仍心有餘悸，並向警方表示，自己多年前曾有類似情形，當時並不以為意，沒想到又突然發作，全身抽搐無法開車，當時看到路旁的警察局就趕緊將車輛駛入求救。
女駕駛對於航警的救援相當感激，在確認自己情緒平緩身體無礙後始駕車離去，返家後還致電報平安，讓協助的員警甚感溫馨。航空警察局高雄分局分局長黃能清也提醒駕駛人，開車出門前應留意自己身體狀況，如果感到疲勞或身體不適，應選擇搭乘大眾交通工具，或充分休息後再出門，切勿勉強駕駛車輛，以免發生突發狀況難以自理時，危及自身及其他用路人的安全。