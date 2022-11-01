馬路上的塔臺　航警局高雄分局及時救援抽搐女駕駛

航空警察局高雄分局值班員警於昨（ 31 ）日 10 時許發現有一自小客車突然停靠於大門口，伴隨幾聲急促喇叭聲響後且駕駛未下車，立即趨前查看，發現女駕駛表情痛苦無法言語。值勤員警立即以無線電呼叫支援，並通報 119 救護車，經救護人員檢視無需就醫且 在確認其情緒平緩身體無礙始駕車離去，女駕駛對航警們的救援相當感激，返家後還致電分局報平安，讓協助員警倍感溫馨。

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▲航警們在旁陪伴並安撫女駕駛情緒，所幸經救護人員經確認女駕駛無需就醫後，立即協助女駕駛休息並補充水分。（圖／記者郭凱杰翻攝）

航警局員警為避免女駕駛誤觸油門致車輛暴衝，上前開啟車門將女子扶出駕駛座，協助將車輛停妥熄火，並在旁陪伴並安撫其情緒。經救護人員檢視當事人情形，疑似情緒緊張肌肉痙攣所致，經確認無需就醫後，立即協助女駕駛休息並補充水分 女駕駛對當時驚險情境仍心有餘悸，並向警方表示，自己多年前曾有類似情形，當時並不以為意，沒想到又突然發作，全身抽搐無法開車，當時看到路旁的警察局就趕緊將車輛駛入求救。

▲航警們在旁陪伴並安撫女駕駛情緒，所幸經救護人員經確認女駕駛無需就醫後，立即協助女駕駛休息並補充水分。（圖／記者郭凱杰翻攝）

女駕駛對於航警的救援相當感激，在確認自己情緒平緩身體無礙後始駕車離去，返家後還致電報平安，讓協助的員警甚感溫馨。