全聯賣泡麵順便徵人！1小時換8.6碗泡麵 網笑：精準投放
正確的廣告投放很重要！通常沒有錢的時候，就會想到用白飯、泡麵、白吐司充飢，有眼尖網友發現，全聯的泡麵區牌架除了價格牌之外，竟還插上「徵才廣告」，徵求工作夥伴，計時人員時薪173元起，相當於工作1小時可以買8.6碗泡麵，精準的投放操作讓眾人看了忍不住笑出來。
原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，全聯在泡麵區牌架插上一張斗大的徵才廣告，內容註明「徵工作夥伴，助理營業員月薪2萬6800元起，計時人員時薪173元起」，而且還特地插在維力炸醬麵的貨架前，原PO打趣寫道：「店家真貼心，知道連泡麵都只能挑維力炸醬麵的人，可能手頭上有些困難。」
沒想到一張徵才廣告竟招來萬人朝聖，引起網友熱烈討論：「做一小時工作可以買8個」，也有人認真指出投放還不夠精準：「應該要放袋裝區域，單包裝統一肉燥麵16塊更便宜」、「手頭有困難的，會挑10元印尼炒泡麵」、「印尼炒麵明明就比較便宜」、「我之前沒錢的時候都買印尼炒麵，一包十元，午餐晚餐各一包，直接泡成湯的，一天才花20元而已。」
老牌維力炸醬麵至今仍是人氣泡麵，甚至有網友幫維力「說話」，認為吃維力炸醬麵不一定代表沒錢：「維力的魅力不是只有沒錢的時候才會想到它啊」、「會嗎？我們經理很愛維力欸。」