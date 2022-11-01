全聯賣泡麵順便徵人！1小時換8.6碗泡麵　網笑：精準投放

▲網友發現全聯在泡麵區放上徵才廣告，精準投放操作吸引萬人朝聖。（圖／取自「路上觀察學院」粉專）
▲網友發現全聯在泡麵區放上徵才廣告，精準投放操作吸引萬人朝聖。（圖／取自「路上觀察學院」粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-01 10:56:352022-11-01 10:57:14

正確的廣告投放很重要！通常沒有錢的時候，就會想到用白飯、泡麵、白吐司充飢，有眼尖網友發現，全聯的泡麵區牌架除了價格牌之外，竟還插上「徵才廣告」，徵求工作夥伴，計時人員時薪173元起，相當於工作1小時可以買8.6碗泡麵，精準的投放操作讓眾人看了忍不住笑出來。

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原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，全聯在泡麵區牌架插上一張斗大的徵才廣告，內容註明「徵工作夥伴，助理營業員月薪2萬6800元起，計時人員時薪173元起」，而且還特地插在維力炸醬麵的貨架前，原PO打趣寫道：「店家真貼心，知道連泡麵都只能挑維力炸醬麵的人，可能手頭上有些困難。」

▲網友發現全聯在泡麵區放上徵才廣告，精準投放操作吸引萬人朝聖。（圖／取自「路上觀察學院」粉專）
▲網友發現全聯在泡麵區放上徵才廣告，精準投放操作吸引萬人朝聖。（圖／取自「路上觀察學院」粉專）
沒想到一張徵才廣告竟招來萬人朝聖，引起網友熱烈討論：「做一小時工作可以買8個」，也有人認真指出投放還不夠精準：「應該要放袋裝區域，單包裝統一肉燥麵16塊更便宜」、「手頭有困難的，會挑10元印尼炒泡麵」、「印尼炒麵明明就比較便宜」、「我之前沒錢的時候都買印尼炒麵，一包十元，午餐晚餐各一包，直接泡成湯的，一天才花20元而已。」

老牌維力炸醬麵至今仍是人氣泡麵，甚至有網友幫維力「說話」，認為吃維力炸醬麵不一定代表沒錢：「維力的魅力不是只有沒錢的時候才會想到它啊」、「會嗎？我們經理很愛維力欸。」

▲原PO認為維力炸醬麵煮成湯的，比正常版煮成乾的還要美味。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲維力炸醬麵除了正常版乾吃，還有民眾會刻意煮成湯的，在台灣市場很受歡迎。（圖／取自《爆廢公社》）

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