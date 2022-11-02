百人試用分享！全家人都適用的無漂白衛生紙是「這款」

▲小朋友皮膚細緻柔嫩，使用無漂白衛生紙擦嘴、擦鼻、較不易傷害細嫩的皮膚。（圖／品牌提供）
▲小朋友皮膚細緻柔嫩，使用無漂白衛生紙擦嘴、擦鼻、較不易傷害細嫩的皮膚。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-11-02 16:00:00

你是否算過，每天會有多少張衛生紙擦拭在我們肌膚上呢？從擦嘴巴、擤鼻涕到如廁等，別小看這簡單的動作，在頻繁的擦拭的情況下，若衛生紙的材質、品質不佳，就容易造成皮膚敏感、紅腫脫皮，更別說肌膚角質較脆弱的嬰兒幼童，對於衛生紙的要求更要謹慎把關！而被公認為「寶寶的第一張衛生紙」的倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙，其多項國際認證的品質保證，已然成為消費者挑選衛生紙的首選！

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放眼市售的衛生紙，倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙採用頂級100%的無漂白天然原生木漿，產品通過美國食品級的安全標準，以及德國敏感肌檢測評定為「優異」等級。天然木漿原色不僅是顏色上的差異，更有5重淨化、科學育林、原生紙漿、超高溫殺菌、無螢光劑、無有害化學物等6項純淨安心保證。即使接觸口鼻或者敏感性肌膚，也能擁有最純天然的保護。

▲數字會說話，根據百人試用調查數據，清楚知道消費者所需，以及會繼續使用純粹無漂白的原因及買衛生紙時的主要考量因素。（圖／品牌提供）
▲數字會說話，根據百人試用調查數據，清楚知道消費者所需，以及會繼續使用純粹無漂白的原因及買衛生紙時的主要考量因素。（圖／品牌提供）
根據使用過後的體驗者問卷調查中，滿意度高達92%，且100%的消費者試用後都會推薦給身邊的親朋好友，尤其最有感的莫過於主打「寶寶的第一張衛生紙」，讓爸媽們認為給寶寶使用很放心（占比28%），且使用後感受得到紙質親膚、觸感細緻（占比22%），100%無漂白天然原生木漿，無添加成分單純的優點也是消費者們會繼續使用的原因（占比21%）。

除了讓人用得安心的純粹天然，倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙也沒有忽略最基本的需求，根據調查顯示，消費者認為觸感舒柔是其最吸引人的特色（占比25%），強韌不易破的韌性（占比21%）與吸水性（占比13%）也是體驗過後會繼續選購倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙的主因，即便有多重安心保證，衛生紙最基礎的需求也絕不含糊。

家中有寶寶或著幼兒的爸媽，總是想要給孩子們最純淨無害的生長環境，有的人會從飲食著手，有的則透過空氣清淨機、掃地機器人等家電打造良好的居住品質，但每天都會使用且最與人體密不可分的衛生紙，當然也是相當重要的一環！

▲素人媽媽親自體驗分享，使用了無漂白之後，真的在幫寶寶或小朋友擦拭嘴或鼻時，小孩較不亦有不舒服感。（圖／品牌提供）
▲素人媽媽親自體驗分享，使用了無漂白之後，真的在幫寶寶或小朋友擦拭嘴或鼻時，小孩較不亦有不舒服感。（圖／品牌提供）
這次透過許多家中有可愛寶貝的素人媽咪體驗倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙，像是蕙如媽咪有對可愛的姊妹花，大寶貝因為近期天氣轉涼而有些小感冒，鼻水流不停的情況下，鼻頭和人中都被擦得紅通通的；而二寶貝則是吃完飯後都會拿衛生紙擦拭手與嘴巴，使用倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙後發現擦拭完都不會留下屑屑，就算大力擤鼻涕也不會破，讓她大讚親膚有韌性，國際雙認證的品質，也讓她不擔心小寶貝們把衛生紙放入口中！

豚媽則被咖啡色系的天然原色紙張給吸引，也因為家中大多是木頭色的設計，讓她覺得放在家中各個角落都超適合且超有質感，沒想到衛生紙也能成為家中美美的擺設！而且重視環保的她，對於通過PEFC全球最大環保林木驗證、100%原生木漿稱讚不已，用完還可直接丟馬桶沖掉，不但可以減少垃圾量還能兼顧環保愛地球！

而瑞祺媽咪則分享家中1歲9個月小寶貝，已經到了喜歡模仿大人的階段，總會想要自己拿衛生紙擦嘴巴，以前擔心衛生紙有螢光劑怕寶寶吃到，但倍潔雅6項純淨安心保證讓她超安心！而給才2個月大的妹妹擦溢奶也非常親膚舒服，就算爸爸感冒擦拭鼻子也沒有破皮，稱倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙是「全家人都適合的衛生紙」呢！

▲經過百人親身使用見證下，倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙被稱為「寶寶的第一張衛生紙」。（圖／品牌提供）
▲經過百人親身使用見證下，倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙被稱為「寶寶的第一張衛生紙」。（圖／品牌提供）
在眾多素人見證使用下，倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙被稱為「寶寶的第一張衛生紙」可不是浪得虛名，從大人到小孩、從頭到腳，都需要被呵護寵愛，透過層層把關的製作過程，與多項國際安全認證下，倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙給肌膚最天然純粹的照護，遠離有害物質，讓生活中最安心的儀式感，從挑選衛生紙的細節開始。

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