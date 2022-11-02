百人試用分享！全家人都適用的無漂白衛生紙是「這款」

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根據使用過後的體驗者問卷調查中，滿意度高達92%，且100%的消費者試用後都會推薦給身邊的親朋好友，尤其最有感的莫過於主打「寶寶的第一張衛生紙」，讓爸媽們認為給寶寶使用很放心（占比28%），且使用後感受得到紙質親膚、觸感細緻（占比22%），100%無漂白天然原生木漿，無添加成分單純的優點也是消費者們會繼續使用的原因（占比21%）。
除了讓人用得安心的純粹天然，倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙也沒有忽略最基本的需求，根據調查顯示，消費者認為觸感舒柔是其最吸引人的特色（占比25%），強韌不易破的韌性（占比21%）與吸水性（占比13%）也是體驗過後會繼續選購倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙的主因，即便有多重安心保證，衛生紙最基礎的需求也絕不含糊。
家中有寶寶或著幼兒的爸媽，總是想要給孩子們最純淨無害的生長環境，有的人會從飲食著手，有的則透過空氣清淨機、掃地機器人等家電打造良好的居住品質，但每天都會使用且最與人體密不可分的衛生紙，當然也是相當重要的一環！
這次透過許多家中有可愛寶貝的素人媽咪體驗倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙，像是蕙如媽咪有對可愛的姊妹花，大寶貝因為近期天氣轉涼而有些小感冒，鼻水流不停的情況下，鼻頭和人中都被擦得紅通通的；而二寶貝則是吃完飯後都會拿衛生紙擦拭手與嘴巴，使用倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙後發現擦拭完都不會留下屑屑，就算大力擤鼻涕也不會破，讓她大讚親膚有韌性，國際雙認證的品質，也讓她不擔心小寶貝們把衛生紙放入口中！
豚媽則被咖啡色系的天然原色紙張給吸引，也因為家中大多是木頭色的設計，讓她覺得放在家中各個角落都超適合且超有質感，沒想到衛生紙也能成為家中美美的擺設！而且重視環保的她，對於通過PEFC全球最大環保林木驗證、100%原生木漿稱讚不已，用完還可直接丟馬桶沖掉，不但可以減少垃圾量還能兼顧環保愛地球！
而瑞祺媽咪則分享家中1歲9個月小寶貝，已經到了喜歡模仿大人的階段，總會想要自己拿衛生紙擦嘴巴，以前擔心衛生紙有螢光劑怕寶寶吃到，但倍潔雅6項純淨安心保證讓她超安心！而給才2個月大的妹妹擦溢奶也非常親膚舒服，就算爸爸感冒擦拭鼻子也沒有破皮，稱倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙是「全家人都適合的衛生紙」呢！
在眾多素人見證使用下，倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙被稱為「寶寶的第一張衛生紙」可不是浪得虛名，從大人到小孩、從頭到腳，都需要被呵護寵愛，透過層層把關的製作過程，與多項國際安全認證下，倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙給肌膚最天然純粹的照護，遠離有害物質，讓生活中最安心的儀式感，從挑選衛生紙的細節開始。