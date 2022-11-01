稱戰時第一批徵召不需20萬 邱國正：24小時內可完成報到
兩岸關係緊張，中共二十大後引國際更關注台海局勢。民眾黨立委邱臣遠今（1）日於立法院進行總質詢時，詢問若戰時動員，第一批會徵召多少人？是否會達到20萬？對此，國防部長邱國正答詢說，動員有順序，第一批不需要20萬人，但他也強調經過去演練，24小時絕對可完成報到。
上午立法院質詢，邱臣遠質詢先是問到，第一擊與第一槍在定義上有何不同？邱國正答詢表示，第一擊是針對火炮、砲彈、飛彈或航空器攻擊，第一槍則是警告示警，但第一擊在國際法上並無這名稱，現在要調整一切為自衛權反擊。
邱臣遠追問，第一批動員會徵召多少人？多少時間內必須完成部隊編成？會不會動員20萬人？邱國正說，動員有順序，第一批按正常程序有編實動員，第一批不需要20萬人這麼多。他也強調，陸陸續續會分地區與實況動員，經過去多次演練，「24小時內絕對可以報到。」
邱臣遠則提到，統計8年內男性後備軍人約71萬人，但每年動員教召僅11.8萬人，若以第一波軍事動員徵召20萬人，但必定會出現義務役受召者無即戰力，是否考慮研擬增加教召人數？邱國正回應，11萬人是訓練，教召要動員是一批一批來沒問題，一次要動員很多人，都經過很多演練規劃，包括編實動員哪幾個部隊要成立，及哪幾個機幹部對要帶到這些人，不會有來了卻沒人帶的問題發生。