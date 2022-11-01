柯志恩熱舞反戰　黃雍琇籲柯「別做現代商女」

國民黨高雄市長候選人柯志恩上月 30 日在榮民團體活動上稱「不要戰爭」、「期盼政府用智慧管理兩岸情勢」，還用熱舞向退伍老兵致敬並鼓吹「票投民進黨，青年上戰場」，對此 ，民進黨高市議員候選人黃雍琇除痛批，「難道是要叫蔡英文去管習近平的腦子嗎？」外，也請柯志恩「別做現代商女」，收起嬌媚舞姿，正視中國威脅，也正面回答有關質疑。

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黃雍琇指出，昨天有關訴求出自一群原應以保家衛國為職志的「退伍軍人」，簡直不倫不類，但柯志恩卻跟著這種調子，還用似是而非的說詞呼應深藍紅統荒謬訴求，還以熱舞相待，對照中國不放棄武力犯台的野心，簡直是「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」現代版。

黃雍琇表示，中國處處打壓台灣已非新聞，中國國家主席習近平日前聲稱「堅決不承諾放棄使用武力」解決台海問題，並利用「二十大」剷除一切異己，習才是台海問題的「麻煩製造者」，結果藍營從上到下卻無視這些問題，只想把矛頭指向總統蔡英文，不去譴責中國文攻武嚇，反跟著中國步調，拿戰爭恐嚇台灣選民。

黃雍琇指出，柯志恩不只用熱舞獻媚「深藍」、過去還曾暗通「深紅」，她早在八月就質問柯志恩 2018 年美中貿易戰開打時「到底去北京和時任中國國台辦主任劉結一談了什麼」，在柯的臉書， 2018 年 6 月 1 日至 3 日彷彿「被偷走的三天」，沒有任何社群貼文紀錄，更令外界對他們的談話內容一無所知，但柯志恩至今仍不回應也不清楚交代，令人好奇柯志恩不願意簽「不投降承諾書」是否與此有關？