柯志恩熱舞反戰　黃雍琇籲柯「別做現代商女」

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黃雍琇表示，中國處處打壓台灣已非新聞，中國國家主席習近平日前聲稱「堅決不承諾放棄使用武力」解決台海問題，並利用「二十大」剷除一切異己，習才是台海問題的「麻煩製造者」，結果藍營從上到下卻無視這些問題，只想把矛頭指向總統蔡英文，不去譴責中國文攻武嚇，反跟著中國步調，拿戰爭恐嚇台灣選民。
黃雍琇指出，柯志恩不只用熱舞獻媚「深藍」、過去還曾暗通「深紅」，她早在八月就質問柯志恩2018年美中貿易戰開打時「到底去北京和時任中國國台辦主任劉結一談了什麼」，在柯的臉書，2018年6月1日至3日彷彿「被偷走的三天」，沒有任何社群貼文紀錄，更令外界對他們的談話內容一無所知，但柯志恩至今仍不回應也不清楚交代，令人好奇柯志恩不願意簽「不投降承諾書」是否與此有關？
黃雍琇也認為，柯志恩兩年前之所以落選板橋立委，除了被前市長韓國瑜「美白小腿說」所害，更是被來幫她站台的國民黨前主席洪秀柱，一席形容香港反送中是「鬼小孩」的談話，把她推向主流民意的對立面，但兩年後來到高雄選舉的柯志恩仍無法記取教訓，除又找韓國瑜站台當「補藥」，還和深藍團體沆瀣一氣，簡直是挑戰一向信仰民主價值、堅拒中國打壓的高雄人底線。