綠爆鍾東錦疑涉賭債遭開槍　自比曼德拉是「國際笑話」

▲民進黨團今日出示26年前的報導，提及鍾朝平被射穿左大腿，但送醫時卻不願說明槍擊原因，警方則透露與賭債糾紛有關。（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）
▲民進黨團今日出示26年前的報導，提及鍾朝平被射穿左大腿，但送醫時卻不願說明槍擊原因，警方則透露與賭債糾紛有關。（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）

記者陳威叡／台北報導

2022-11-01 13:43:09

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選團隊，日前稱若更生人不能擁有重新來過的機會，那麼南非前總統曼德拉也無法成為世界偉人，此話一出引發外界熱議，鍾東錦事後表示團隊的期許，自己滿懷感激地收下了。對此民進黨立院黨團今（1）日召開記者會，揭露鍾過去疑似介入賭債糾紛遭開槍等歷史，強調曼德拉是因帶領反種族隔離運動遭逮，而不是開賭場、堆砂石與炒地皮，鍾東錦與團隊所言，更是國際笑話。

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幹事長羅致政表示，鍾東錦團隊的發言不僅是國內笑話，更是國際笑話，鍾東錦把自己坐牢的經歷比喻為曼德拉，這是對曼德拉的羞辱，團隊更是幫他擦脂抹粉，鬧出笑話。

民進黨立委沈發惠則出示26年前新聞報導，說明新竹市百鴻汽車公司發生槍擊案，負責人鍾朝平被3名歹徒射穿左大腿，但鍾送醫後卻不願說明槍擊原因，警方則透露與賭債糾紛有關，並稱鍾曾透過黑道要還錢給當事人。

沈發惠指出，案發5天後2名嫌犯投案，但當時沒有監視器，投案者也不一定是開槍的人，若這位鍾朝平就是鍾東錦，今天算是替他討公道，畢竟他是受害者，萬一鍾真的當上縣長，之後可以是在苗栗縣府開槍，更嘲諷稱若他是「苗栗曼德拉」，那被開槍就更嚴重了。

民進黨立委洪申翰則說，針對這起槍擊案，要對鍾東錦提出5問，包括被開槍的是不是鍾東錦、槍擊案是否和賭債糾紛有關、過去有沒有開設過賭場、現在有沒有在做高利貸、若有說謊是否退出選舉，籲鍾東錦親自出面說明，不要躲在發言人背後。

鍾東錦自比曼德拉，洪申翰痛批荒謬，說明指曼德拉是帶領反種族隔離運動遭逮，不是因為開賭場、堆砂石與炒地皮，這說法真是是貽笑國際，呼籲鍾必須面對自己的過去，不要閃躲，給選民一個交代。

羅致政補充，根據手上所掌握資訊顯示，當時鍾朝平應該就是鍾東錦，司法判決傷害致死的鍾朝平，後來改名叫鍾東錦，若要自證清白，就公布當時的司法紀錄，向鍾喊話不要躲在發言人背後，若上述問題的回答有任何謊言，是否要退出選舉，鍾東錦應該要好好想清楚。

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