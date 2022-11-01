momo雙11下單攻略！靠它告別秋冬聚餐異味 打點優雅清香
年末聚餐邀約變多，不管是職場同事或是親友聚會，火鍋、燒烤往往是秋冬的熱門選項，但也容易讓衣物沾染到難以洗淨的食物異味，針對洗衣味道難題，知名潔品品牌橘子工坊與Dazzling聯名推出的香氛淨味洗淨螨洗衣精，主打全面根除制臭因素，還能散發天然植萃精油的草本清香，上市半年累積許多口碑好評，隨著雙11購物節將至，橘子工坊也在網友敲碗下，於momo購物網推出超優惠折扣，限定販售的藍色洋甘菊沁香款，在11/1-11/11優惠期間，一箱6入補充包(1500ml)，最低不用900元，就能輕鬆帶回家。
橘子工坊與Dazzling聯名推出的香氛淨味洗淨螨洗衣精，以獨家抗回汙技術，真正洗淨異味根源，並選用符合IFRA國際認證香氛，含天然來源植萃精油，使消費者身處各種場合，都能散發出宜人香氣，不只留下好印象，也能透過香味療癒自己，廣受職場女性的喜愛。
此外，一年一度的雙11限定優惠中，橘子工坊也推出新產品超濃縮泡沫噴槍型洗碗精，噴槍型設計簡單一按就能1噴去油、省時省力0死角深入縫隙溶解油垢，瓶身輕巧操作方便，氣炸鍋、電烤盤都能快速清潔，廣受年輕族群及小家庭青睞。momo購物網11/1-11/13期間，祭出3瓶(380ml)只要499元的超值組，讓許多網友紛喊心動前往下單。
橘子工坊在momo購物網中的雙11優惠，除了限定款式與新產品成為亮點，11/1-11/13指定品滿1399現折120元、香氛淨味洗淨螨洗衣精箱購最低只要45折；去油淨味/溫和除菌洗碗精補充包，則有一箱12入補充包1299元的優惠，除此之外，momo購物網雙11期間單筆滿2000元加碼贈250元mo幣、滿2500再贈限量錘紋不沾雪平鍋，重本祭出多種好康優惠搶攻年終補貨商機。