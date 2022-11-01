特企／網友瘋搶這一罐！曾沛慈代言「導蛋瓶」美出新高度
形象健康正面、影歌雙棲的曾沛慈，不斷在音樂、戲劇表現突破自我，日前歡度生日與老公恩愛曬照，無瑕美肌成為眾人討論焦點。曾沛慈最新活動代言新創保養品牌 TriForce翠芙思，即使在沒日沒夜的劇組生活也能讓肌膚透亮不搗蛋！業者重金研發、強調敏弱肌膚用了也「零適應期」的高效保養產品。號稱「顆粒熨斗」的「導蛋瓶」，讓沛慈對自己的皮膚很有信心，除了天生麗質和積極保養之外，她說「選擇合適的保養品事半功倍」。
曾沛慈表示，之前就有閨蜜推薦她使用翠芙思的產品，來找她代言的剛好就是TriForce翠芙思，「因為我的皮膚一直都很敏感，季節變化時會更不穩定」，所以長期都使用比較低敏低刺激的保養品，這是第一次使用比較突破性的產品，對於傳遞的品牌價值非常有感 : 「肌膚零損傷 回歸本質，傳遞真實，守護更多原生受損肌膚、降低外界衝擊，重新拿回保養自主主權。」
曾沛慈說，翠芙思這款進階產品《超能導蛋保濕》系列，訴求「省時」、快速，將緊緻、澎潤等必要需求都融合為一個保養品，並強調零適應，讓肌膚敏感的人也可以輕鬆使用，「像我這種很重視肌膚屏障機能的人，很怕刺激的，這種產品用起來很舒服，效果看得見的，我很喜歡。」
業者表示，很多肌膚敏感的人保養時大多停留在基礎修護，不敢奢望夠強效與短速有感，為了突破敏弱保養瓶頸，不惜重本研發出獨家專利，讓普通民眾享受醫美等級的呵護，這是「精華液再加乳霜的雙重呵護，同時我們很重視肌膚的吸收效率，均勻塗抹後要能快速吸收。」據透露，翠芙思這款《超能導蛋保濕精華》在網路上風評甚佳，每月熱銷締造佳績。
受邀成為品牌代言人之後，曾沛慈將展開一連串的推廣活動，她自認現在生活很幸福，剛結婚不久、老公很帥、剛過生日，又憑著好皮膚獲得保養品的代言，「每一天，我都過得很開心，而且充滿感激。」