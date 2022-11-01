特企／安麗台灣40周年！「公益周」集結三贏助偏鄉

我是廣告 請繼續往下閱讀
成長轉型蛻變 安麗傳奇大使真心分享
隨著科技日新月異、全球商業環境瞬息萬變，安麗更積極布局，優化電子商務平台目前有逾8成業績透過網路完成訂購，創造一站式體驗，有效整合數據，讓用戶無論是查詢業績、訂貨購物、行動推薦或線上學習都能一鍵搞定，讓直銷商的事業經營可以順暢的數位化。
活動現場也邀請安麗兩大重量級的傳奇人物---創辦人皇冠大使嵇龍生、陳婉芬夫婦與創辦人皇冠大使傅後堅，帶來40年見證安麗奇蹟的真心分享。
「一個好的觀念讓你賺進億萬財富，但億萬財富買不到一個好的觀念。」今年78歲的陳婉芬，38歲才加入安麗，沒有顯赫的學經歷，憑著夢想與堅持，一步一腳印從Zero邁向Hero，「安麗是個人事業卻是團隊行為，它就像一口水井，當你需要挖水井時，所有人一起來幫忙，趁年輕大家一起挖，等退休時自然有水可喝。」如今3代人皆加入安麗，讀國小的小孫子更以奶奶為學習榜樣。
「你的想像力有多大，安麗就有多大，最好的時機還沒到來。」40年前從馬來西亞隻身來台，在安麗台灣成立的第一天就加入的傅後堅直言，隨著民眾對營養、健康與美容的需求越來越迫切渴望，安麗的市場規模只會倍增放大，他以自己日前在泰國的線上分享會為例，超過3萬人同時上線聆聽，網路讓效率提升、成本降低，利潤自然大幅提升。信心有多大、能力就有多大，他鼓勵安麗人積極擁抱新科技，透過借力使力，人人都能在其中創造奇蹟。
承諾極致健康 全方位實踐永續正能量
40歲的安麗台灣秉持不變的信念，除帶領大家繼續追求極致健康，也將對環境永續共好做下承諾。林彥秀強調，安麗是助人的事業，除了幫助直銷商，也不吝將其影響力深入偏鄉、照亮弱勢族群，未來5年，目標將安麗希望工場慈善基金會的幫助人數成長一倍達6萬人，未來每年都將舉辦「安麗公益周」活動，今年「為愛健康走」只要下載APP，於活動期間步行逾4萬步，安麗即為你捐出100元公益金，做公益、強身健體還能參與抽獎。欲了解活動詳細內容，歡迎瀏覽：https://www.walkii.com.tw/events/amway。