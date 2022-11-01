特企／foodomo推超低11元訂閱制　搶攻美食外送商機！

隨著天氣轉涼，進入食慾之秋，民眾對於美食的需求增加，外送平台foodomo也趁勢推出超殺優惠的訂閱方案，從11月1日起至11月11日，加入foodomo福饕訂閱制限時優惠價只要11元！！即可享有首月外送免運、外帶自取7折等優惠好康，且單筆最高可折300元，等於一個月能省下超過千元，讓大家享受美食之餘更能省荷包，也讓許多習慣使用外送服務的民眾們引頸期盼。 我是廣告 請繼續往下閱讀 外送平台foodomo集結7-ELEVEN、星巴克、Mister Donut與21世紀等知名品牌，整合串聯線上與線下的優惠最大化，11月除了福饕訂閱方案的免運、折扣外，更推出11月限定：每周三到五星巴克好友分享、每周五的Mister Donut買十送十等超好康優惠，讓上班族們在忙碌的工作日裡能與辦公室三五好友一起揪團享受美食！另外相當受到上班族歡迎的7-ELEVEN「 CITY PRIMA精品美式」買一送一在11月也同步推出，喜愛咖啡飲品的大家千萬別錯過！在foodomo上除了美食和咖啡的優惠外，豐富的生鮮雜貨更是受到許多忙碌上班族愛戴，搭配福饕訂閱方案可享有每月5次外送免運、3次外帶自取7折，且單筆可折到300元！每個月可省下超過千元，非常適合精打細算的朋友們！迎接雙11，限時推出訂閱制首月優惠11元，等於使用一次外送服務就回本的超划算方案，無論是否有長期使用外送服務的朋友們、都適合來體驗享受。foodomo訂閱制服務，除了「月費制」之外，同步推出「半年制」與「年費制」，半年制訂閱費為419元，年費制訂閱費為779元。3種方案都享有每月單筆消費滿199 元五次免費外送，不限金額三次外帶自取七折，平均半年可以省下6000元，一年更能省下萬元的美食金！隨著外送平台的服務整合，除了美食餐廳的選項外，消費者對於生鮮雜貨的需求也日益增加，越來越多的民眾在日常生活中已習慣使用外送平台服務。同時，外送平台戰打得火熱，業者為了搶商機各出策略，消費者仔細衡量成為最大受惠者。不能下單！「Foodpanda」APP無預警掛了 餐廳全關閉Uber Eats、foodpanda下單前先查！9月外送優惠懶人包快訊／foodpanda晚間驚傳大當機！民眾結帳後訂單竟消失foodpanda十週年！8月折扣碼一次收 有機會抽999美食金