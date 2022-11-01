特企／北科研發成果大放異彩　助攻本土綠能產業

▲北科大新世代節能中心研發成果發表會貴賓合影。（圖／資料照片）
▲北科大新世代節能中心研發成果發表會貴賓合影。（圖／資料照片）

本報訊

2022-11-01 18:12:092022-11-01 18:14:48

因應國際綠能潮流，國立臺北科技大學日前舉行「新世代住商與工業節能研究中心」成果發表會，呼應北科大111週年校慶主軸「百川共好・永續領航」，展示目前節能技術發展及應用，全力推動永續校園環境，協助解決本土能源危機，扎根在地供應鏈，助攻本土綠能產業。

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北科大校長王錫福指出，2018年值國家能源政策轉型之際，北科大獲得教育部補助資源，由能源與冷凍空調工程系主持，整合校內節能減碳、潔淨技術、能源監控、綠建築等領域及校外超過30位專家學者，成立新世代節能研究中心，以節能技術研發、節能產業創新轉型為目標，期能解決電力缺口、強化發電安全與穩定等課題。

研究中心團隊迄今發表國際SCI期刊論文近200篇，更攜手美國伊利諾州大學、奧地利格拉茲科技大學、荷蘭恩荷芬理工大學、泰國蒙庫國王科技大學等跨國合作，產學合作案金額累計近9,000萬元，並培育帝賞、昕茂、嘉能智能三家新創公司，成果豐碩。

今日展出成果，包括能源與冷凍空調工程系所教授簡良翰團隊研發的「快速調控儲冰空調系統」，初步驗證能使融冰熱傳效率提升20%以上，已於北科大圖書館完成200冷凍噸，（RT)本系統電量需求調控示範設計，將可配合降低空調電力，兼顧空調空間舒適度與空氣品質。

能源與冷凍空調工程系所主任楊安石率領的「密集高層建築藉角隅構型氣動優化」研究，由北科大博士生阮于軒赴荷蘭恩荷芬理工大學建築環境學系，跨領域、跨國際修習，研究成果已登上國際頂級期刊《可再生與可持續能源評論》（Renewable and Sustainable Energy Reviews）等共4篇。本研究已與香港理工大學於香港中環世界金融大樓（IFC）最高樓，取半徑一公里進行風資源評估分析，在真實密集高層建築區域的城市環境完成現場量測實驗，以驗證模擬結果。

此外，材料及資源工程系老師李韋皞團隊開發的「綠建築外殼節能隔熱」技術，可有效降低建築溫度、減少空調運轉需求。團隊將無機聚合散熱塗料實際塗裝於北科大設計館頂樓，經測試與未塗有塗料的區域比較，溫差可達攝氏18度以上，隔熱效果良好，且經灌水測試後塗料仍保持良好的附著力。

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