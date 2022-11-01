特企／北科研發成果大放異彩　助攻本土綠能產業

我是廣告 請繼續往下閱讀
研究中心團隊迄今發表國際SCI期刊論文近200篇，更攜手美國伊利諾州大學、奧地利格拉茲科技大學、荷蘭恩荷芬理工大學、泰國蒙庫國王科技大學等跨國合作，產學合作案金額累計近9,000萬元，並培育帝賞、昕茂、嘉能智能三家新創公司，成果豐碩。
今日展出成果，包括能源與冷凍空調工程系所教授簡良翰團隊研發的「快速調控儲冰空調系統」，初步驗證能使融冰熱傳效率提升20%以上，已於北科大圖書館完成200冷凍噸，（RT)本系統電量需求調控示範設計，將可配合降低空調電力，兼顧空調空間舒適度與空氣品質。
能源與冷凍空調工程系所主任楊安石率領的「密集高層建築藉角隅構型氣動優化」研究，由北科大博士生阮于軒赴荷蘭恩荷芬理工大學建築環境學系，跨領域、跨國際修習，研究成果已登上國際頂級期刊《可再生與可持續能源評論》（Renewable and Sustainable Energy Reviews）等共4篇。本研究已與香港理工大學於香港中環世界金融大樓（IFC）最高樓，取半徑一公里進行風資源評估分析，在真實密集高層建築區域的城市環境完成現場量測實驗，以驗證模擬結果。
此外，材料及資源工程系老師李韋皞團隊開發的「綠建築外殼節能隔熱」技術，可有效降低建築溫度、減少空調運轉需求。團隊將無機聚合散熱塗料實際塗裝於北科大設計館頂樓，經測試與未塗有塗料的區域比較，溫差可達攝氏18度以上，隔熱效果良好，且經灌水測試後塗料仍保持良好的附著力。