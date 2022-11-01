不寵妻！坤達娶柯佳嬿5年感情平淡 夫妻相處自有一套
藝人坤達和梅賢治今（1）日一同出席心路基金會公益活動，在記者會上突然被問到與老婆柯佳嬿的「做人計畫」，他先是露出驚訝表情，表示目前仍專注於工作，沒有特別強求，也分享夫妻相處模式，「我們沒有特別浪漫的地方，也不會特地在節日送她東西，平常該做的事都有做。」坦言感情趨於平淡、不會刻意追求儀式感，也自認不是寵妻魔人。而在工作上，坤達也不會排斥與柯佳嬿同台做公益，認為和老婆一起做有意義的事情很棒。
梅賢治上週在節目《全明星運動會4》中拿下MVP，在飛靶項目中射擊精準，也在排球賽中展現過人的戰力和領導力。事實上，錄影當天是梅賢治的生日（10/5），他坦言是當天平穩、樂觀的心情，才能帶領紅隊拿下漂亮的勝利，「那天一起床就神清氣爽，靶場的風也吹得我很舒服，就覺得一切都順順的。」但仍謙虛表示，殊榮還是要歸功於團隊精神。
談到回歸紅隊的曹佑寧，梅賢治透露2人其實是長達8年的好友，彼此不太生疏，所以不會特別把他當前輩，「我們之前在打公益棒球賽，就已經同隊過，我前幾天還有傳照片給他看，他還記得啦！就是老朋友相見歡。」而曹佑寧的加入，是否有提振紅隊士氣？梅賢治則認為紅隊默契、團隊精神本來就不錯，「他來就是帶給我們榜樣，錦上添花。」