阿公心頭逼啵喘 3D肺靜脈隔離電燒手術找回健康心臟

▲奇美醫學中心心臟血管內科主任施志遠(左)、主治醫師李威杰(中)及主治醫師林志憲共同表示，高齡者反覆胸悶、心臟亂跳動，建議可使用3D肺靜脈電燒手術找回健康心（圖／記者林怡孜攝，202211,01）
▲奇美醫學中心心臟血管內科主任施志遠(左)、主治醫師李威杰(中)及主治醫師林志憲共同表示，高齡者反覆胸悶、心臟亂跳動，建議可使用3D肺靜脈電燒手術找回健康心（圖／記者林怡孜攝，202211,01）

記者林怡孜/台南報導

2022-11-01 16:08:36

71歲阿公患有高血壓及糖尿病多年，近來反覆出現胸悶及呼吸喘，心律不整的情形已10多年，且病程已進展到持續型心房顫動。活動時常因心跳快速跳動，感覺好像要跳出來，就醫施以藥物治療不過效果不佳，也不敢運動。經心臟血管內科主治醫師檢查評估後，阿公左右心房已經擴大，連續性心電圖也有病竇症候群的情形，經過醫病共享決策，施以心房顫動的「3D肺靜脈隔離電燒手術」，成功的矯正成正常心律，也逐漸增加行走距離。目前定期門診追蹤，阿公不僅找回生活品質，也完成他陪伴孫子跑步的心願。

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奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師李威杰指出，心房顫動為最常見的心房心律不整，常見的症狀有心悸、胸悶、呼吸喘、頭暈或無力，可能也會呈現沒有明顯症狀。因為心房顫動發作時，左心房是無效的收縮，而造成心臟血液會流動不佳，容易形成心臟內血栓，一旦血栓打到腦部，就會造成腦中風，所以心房顫動的病人中風機率是正常人的35倍，死亡率則是正常人的2倍，長期心房顫動也會導致心臟衰竭，相關失智症的風險增加。隨著老年化社會的到來，70歲以上的族群中，心房顫動的盛行率會隨著年齡的增加而上升至接近1/10，若是合併其他慢性共病症，則會大大增加其中風的風險分數。


李威杰說明，過去心房顫動病人只能靠藥物或是體外電擊的方式來矯正心律，約5成以上病人會再復發，近年來，國內民眾對於心律不整的認知提升，電燒技術及相關醫材也不斷精進，目前使用的電燒導管可使用高功率短時間的模式來進行電燒，更強調安全性及肺靜脈隔離的有效性，有效縮短手術時間。利用三維(3D)立體模式進行，精準定位導管在心臟中的位置，即時描繪出病人的心臟立體構造，透過術前檢查的影像搭配訊號的判斷，精準確認電燒的部位，且不會增加病人及醫護人員的輻射暴露。歐洲心臟學會治療指引也把電燒手術列為心房顫動病人藥物治療效果不佳時的第1級治療指引建議。


李威杰強調，奇美醫學中心致力於心房顫動的介入性治療，心臟血管內科團隊更引進了3D立體定位電燒系統及複雜性肺靜脈隔離電燒手術。自11103月至10月底統計，3D肺靜脈隔離電燒手術目前治療已超過20例，治療成功率100%


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