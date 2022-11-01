兩岸戰爭台灣有勝算？邱國正直言「有信心」：絕對打到底

▲台海緊張局勢持續蔓延，針對台海萬一爆發戰事，台灣勝算有多少？邱國正今赴立法院備詢時說，有勝算且對部隊也很有信心。（圖／翻攝國會頻道）
▲台海緊張局勢持續蔓延，針對台海萬一爆發戰事，台灣勝算有多少？邱國正今赴立法院備詢時說，有勝算且對部隊也很有信心。（圖／翻攝國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-01 16:18:502022-11-01 16:21:57

由於台海局勢緊張，連帶引發國際關注並揣測，中共恐在不久後實施武力犯台。對此，國防部長邱國正今（1）日於立法院備詢時被問到，認為台灣勝算有多少？又要如何定義台灣打贏戰爭？他回答，台灣有勝算，也對我方部隊很有信心，絕對會打到底；至於怎樣算打贏戰爭，邱則直言，只要敵人沒將旗子，插在中央部會所屬部會頭上，中共就沒有贏。

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立法院下午進行總質詢，鄭麗文提到，美國許多將領紛紛表示，台海目前局勢相當緊張，美國海軍作戰部長更評估最快今年中共就會武力犯台，美國中央情報局長也說共軍2027年前做好武力犯台準備，她詢問邱國正，未來中共何時最有可能武力犯台台海？台海何時又最危險？

邱國正答詢說，建軍備戰是長期工作，對外面專家言論都當參考，但建軍有一定程序，備戰是時常要做的，不會特別評估，我方迎戰但不會主動發起戰爭。見邱國正未面回答，鄭麗文持續追問，美軍都已經講得很明確，為何還要迴避？

邱國正又指出，任何一個學者、專家都學有專精立論有基礎，但不能一句話他們就要跟著回答有何看法。邱國正強調，有評估但沒有必要在這裡談，民主自由國家都有言論自由，但國軍不會參與討論，尤其現役軍人也不會。他還提到，若中共真的要趁頭鐵了心，20、30年前就有能力攻打離島，但不斷定是因建軍備戰為長期工作。

鄭麗文則不解痛批，這樣的回答太過模糊，武器有無到位及未來戰略是什麼，又或是明年或30年後有危險，都會影響到建軍與戰備。她更提到，美國很緊張認為台灣人沒危機意識，萬一兩岸戰爭開打，認為台灣勝算有多少？

邱國正直言，就軍人、國防部長立場，「對於我們部隊絕對有信心，絕對打到底」，但沒有任何國家會篤定如何，都在做最周延的準備。針對我方如何定義台灣打贏戰爭？邱國正則說，敵人只要沒有登陸，「沒將旗子插在各中央部會所屬部會頭上，他就沒有贏」；邱也認為台灣有勝算，但絕不會挑釁並且都在準備，強調台灣必須要靠自己，對他國馳援或鼓舞都表示樂觀其成，但不會指望來幫忙。

行政院長蘇貞昌也說，台灣越團結準備越充分，勝算就會越大。他還舉例西元208年曹操率80萬大軍進攻，劉備、孫權兵力不到5萬，當時分析都是曹操會打贏，前一天曹操還發表短歌行，宣稱明天就要打勝仗，但最後誰輸誰贏？蘇直言軍隊與戰爭不能這樣計算，也不是學校考試，必須按著行事曆走。 

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