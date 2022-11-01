兩岸戰爭台灣有勝算？邱國正直言「有信心」：絕對打到底

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邱國正答詢說，建軍備戰是長期工作，對外面專家言論都當參考，但建軍有一定程序，備戰是時常要做的，不會特別評估，我方迎戰但不會主動發起戰爭。見邱國正未面回答，鄭麗文持續追問，美軍都已經講得很明確，為何還要迴避？
邱國正又指出，任何一個學者、專家都學有專精立論有基礎，但不能一句話他們就要跟著回答有何看法。邱國正強調，有評估但沒有必要在這裡談，民主自由國家都有言論自由，但國軍不會參與討論，尤其現役軍人也不會。他還提到，若中共真的要趁頭鐵了心，20、30年前就有能力攻打離島，但不斷定是因建軍備戰為長期工作。
鄭麗文則不解痛批，這樣的回答太過模糊，武器有無到位及未來戰略是什麼，又或是明年或30年後有危險，都會影響到建軍與戰備。她更提到，美國很緊張認為台灣人沒危機意識，萬一兩岸戰爭開打，認為台灣勝算有多少？
邱國正直言，就軍人、國防部長立場，「對於我們部隊絕對有信心，絕對打到底」，但沒有任何國家會篤定如何，都在做最周延的準備。針對我方如何定義台灣打贏戰爭？邱國正則說，敵人只要沒有登陸，「沒將旗子插在各中央部會所屬部會頭上，他就沒有贏」；邱也認為台灣有勝算，但絕不會挑釁並且都在準備，強調台灣必須要靠自己，對他國馳援或鼓舞都表示樂觀其成，但不會指望來幫忙。
行政院長蘇貞昌也說，台灣越團結準備越充分，勝算就會越大。他還舉例西元208年曹操率80萬大軍進攻，劉備、孫權兵力不到5萬，當時分析都是曹操會打贏，前一天曹操還發表短歌行，宣稱明天就要打勝仗，但最後誰輸誰贏？蘇直言軍隊與戰爭不能這樣計算，也不是學校考試，必須按著行事曆走。