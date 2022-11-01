耐斯集團旗下高野健康生技 斥資10億元打造4千坪廠房

為擴大植物奶版圖及量能，耐斯企業集團斥資 10 億元為新成立的子公司高野健康生技興建 4 千坪廠房，於今 (1) 日上午在大埔美園區舉行新廠房動土典禮，耐斯企業集團會長陳鏡仁及愛之味公司董事長陳冠翰與嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、嘉縣議長張明達、副議長陳怡岳等人上香祈求工程圓滿平安後，隨即共同執鏟動土。

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翁章梁表示，特別感謝所有企業集團在嘉義投資，任何一場的動土典禮，都是嘉義往農工大縣邁進的重要力量，希望未來產業園區的開發，將有更多的動土典禮，帶動地方繁榮與創造在地就業機會。

愛之味食品生技集團 (AGV) 立足台灣近半世紀，一向秉持「讓明日更健康」的產品宣言，並以極具前瞻性「樂活環保、綠色健康」經營理念引導食品潮流、創造消費趨勢；愛之味食品生技集團 (AGV) 旗下中央健康科學研究所擁有國內外碩博士人才及世界級尖端檢驗設備，屢獲國內外政府、民間第三方公正單位頒發之專利、認證及獎項，如國家生技醫療品質獎 (SNQ) 、國家品質標章、健康食品認證、世界品質評鑑大會金牌獎、世界乳品協會最佳乳飲品獎及最佳新品獎、中國、美國、台灣及世界各國專利 ( 功效、製程 ) 、 TFDA/TAF 國家級實驗室等多項認證。

耐斯企業集團會長陳鏡仁表示，耐斯企業集團旗下食品生技產業包括愛之味、第一生技、高野健康生技等事業，隨國人飲食習慣改變，健康意識抬頭，植物奶市佔率有逐漸飆升趨勢，尤其植物奶非常適合素食族群及患有乳糖不耐症族群飲用，未來市場潛力無窮，集團決定再挹注資金擴建廠房，朝植物奶版圖前進。

▲耐斯企業集團會長陳鏡仁表示，新廠房落成後將建置智能化生產線擴大產量（圖／嘉義縣政府提供）